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شاهد.. "وداد الغامدي" سعودية تنجح في مجال قطع غيار السيارات

بدأت مشرفة مع زوجها ثم تفرغت لإدارة العمل بشكل كامل

في عالم لطالما كان حكرًا على الرجال، تمكنت سيدة الأعمال السعودية، وداد الغامدي، من دخول مجال قطعِ غيار السيارات، منذ أكثر من عامين، إذ لم يعد وجود السيدات مستغربًا في أي مجال مهني.

واعتبرت "الغامدي"، في حديثها لبرنامج "صباح العربية" "أن تجربتها كانت في مجال مختلف وجديد على النساء، فلم تكن متخصصة رغم مضي سنتين على بداية عملها وتواجدها فيه".

وقالت: "إذا طلب أحد العملاء طلبية أقوم بتحضيرها له برقم القطعة ومسمّاها".

وتابعت: "بدأت كمشرفة مع زوجي ثم تفرغت لإدارة المحل بشكل كامل".

وواصلت قائلة: "من الصعوبة أن تدير سيدة محلاً في هذا المجال خلال فترة بسيطة وإنما تحتاج إلى الوقت والخبرة والممارسة"، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانًا لأن تغطي مكان العاملين بالمحل في حال غيابهم.

وأعربت سيدة الأعمال "الغامدي"، عن طموحها وأمنيتها في دخول مجال استيراد قطع الغيار من الخارج، مؤكدة أن ذلك يتطلب دعمًا.

سيدة الأعمال السعودية قطعِ غيار السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "وداد الغامدي" سعودية تنجح في مجال قطع غيار السيارات
سبق

في عالم لطالما كان حكرًا على الرجال، تمكنت سيدة الأعمال السعودية، وداد الغامدي، من دخول مجال قطعِ غيار السيارات، منذ أكثر من عامين، إذ لم يعد وجود السيدات مستغربًا في أي مجال مهني.

واعتبرت "الغامدي"، في حديثها لبرنامج "صباح العربية" "أن تجربتها كانت في مجال مختلف وجديد على النساء، فلم تكن متخصصة رغم مضي سنتين على بداية عملها وتواجدها فيه".

وقالت: "إذا طلب أحد العملاء طلبية أقوم بتحضيرها له برقم القطعة ومسمّاها".

وتابعت: "بدأت كمشرفة مع زوجي ثم تفرغت لإدارة المحل بشكل كامل".

وواصلت قائلة: "من الصعوبة أن تدير سيدة محلاً في هذا المجال خلال فترة بسيطة وإنما تحتاج إلى الوقت والخبرة والممارسة"، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانًا لأن تغطي مكان العاملين بالمحل في حال غيابهم.

وأعربت سيدة الأعمال "الغامدي"، عن طموحها وأمنيتها في دخول مجال استيراد قطع الغيار من الخارج، مؤكدة أن ذلك يتطلب دعمًا.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
02:47 PM

شاهد.. "وداد الغامدي" سعودية تنجح في مجال قطع غيار السيارات

بدأت مشرفة مع زوجها ثم تفرغت لإدارة العمل بشكل كامل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
2,316

في عالم لطالما كان حكرًا على الرجال، تمكنت سيدة الأعمال السعودية، وداد الغامدي، من دخول مجال قطعِ غيار السيارات، منذ أكثر من عامين، إذ لم يعد وجود السيدات مستغربًا في أي مجال مهني.

واعتبرت "الغامدي"، في حديثها لبرنامج "صباح العربية" "أن تجربتها كانت في مجال مختلف وجديد على النساء، فلم تكن متخصصة رغم مضي سنتين على بداية عملها وتواجدها فيه".

وقالت: "إذا طلب أحد العملاء طلبية أقوم بتحضيرها له برقم القطعة ومسمّاها".

وتابعت: "بدأت كمشرفة مع زوجي ثم تفرغت لإدارة المحل بشكل كامل".

وواصلت قائلة: "من الصعوبة أن تدير سيدة محلاً في هذا المجال خلال فترة بسيطة وإنما تحتاج إلى الوقت والخبرة والممارسة"، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانًا لأن تغطي مكان العاملين بالمحل في حال غيابهم.

وأعربت سيدة الأعمال "الغامدي"، عن طموحها وأمنيتها في دخول مجال استيراد قطع الغيار من الخارج، مؤكدة أن ذلك يتطلب دعمًا.

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