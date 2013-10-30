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رغم استقالة رئيس النادي.. "ميسي" يرغب في مغادرة برشلونة

رغم قرار جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني مؤخراً، لايزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمماً على الرحيل عن صفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرته مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الجمعة، فإن ميسي يفكر في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.
وينوي قائد البارسا الانتظار حتى معرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية داخل النادي، لكنه يفضل مغادرة إسبانيا بالكامل لشعوره بالحاجة إلى خوض تحديات جديدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رغم استقالة رئيس النادي.. "ميسي" يرغب في مغادرة برشلونة
سبق

رغم قرار جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني مؤخراً، لايزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمماً على الرحيل عن صفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرته مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الجمعة، فإن ميسي يفكر في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.
وينوي قائد البارسا الانتظار حتى معرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية داخل النادي، لكنه يفضل مغادرة إسبانيا بالكامل لشعوره بالحاجة إلى خوض تحديات جديدة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
05:06 PM

رغم استقالة رئيس النادي.. "ميسي" يرغب في مغادرة برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم قرار جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني مؤخراً، لايزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمماً على الرحيل عن صفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرته مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الجمعة، فإن ميسي يفكر في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.
وينوي قائد البارسا الانتظار حتى معرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية داخل النادي، لكنه يفضل مغادرة إسبانيا بالكامل لشعوره بالحاجة إلى خوض تحديات جديدة.

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