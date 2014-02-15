غريق.. "مدني القنفذة" يباشر إنقاذ مستغيث في وادي قنونا

المياه ترتد داخل شعاب جبلية.. والآليات تحاول الوصول له

تعمل فِرَق الدفاع المدني بالقنفذة والمتطوعون على إنقاذ مستغيث، بعد تلقي بلاغ عن وجود غريق بمنطقة وعرة بالجهة الشرقية من ارتداد مياه سد وادي قنونا.

وترتد المياه داخل شعاب جبلية يصعب الوصول إليها في هذه المنطقة؛ مما يعقّد من جهود فِرَق الإنقاذ.

ولا تزال الفِرَق تبذل أقصى جهودها من أجل الوصول إلى موقع المستغيث، الذي قد يصعب وصول الآليات إلى موقعه.