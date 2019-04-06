النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "آل الشيخ" يطمئن على "الخطيب المطعون على المنبر" ويعد بالحزم

أكد ثقته بأخذ القضاء على يد من انتهك حرمة المسجد وأمر بالمتابعة والعون

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص، من خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خطيب الجامع علي حسن آل الشيخ الذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة أمس؛ حيث أصابت الطعنة كتفه اليسرى، ونُقل على إثرها للمستشفى.
وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على حرمة المساجد ومنسوبيها، مشيرًا إلى أننا على ثقة كبيرة بعدالة القضاء السعودي ووقوفه بحزم مع من تسول له نفسه انتهاك حرمة بيوت الله؛ حيث وعد الوزير بمتابعة الحادثة التي تعرض لها إمام جامع النماص رسمياً وقانونياً في القضية التي استفزت الجميع.
من جانبه، عبّر خطيب جامع النماص "علي آل الشيخ" عن شكره وتقديره للوزير على هذه اللفتة الأبوية الحانية وغير المستغربة وسؤاله ومتابعة حالته الصحية، مؤكداً أن هذا الشعور الحاني محل تقدير واعتزاز له.
من ناحية أخرى، بيّن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود العليبي أن الوزير "آل الشيخ" وجّه فور وقوع الحادثة إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيراً إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كل الإجراءات المتعلقة بقضية الخطيب، كما يتابع الحالة الصحية له.
كما قام "العليبي" بزيارة إمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمأن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "آل الشيخ" يطمئن على "الخطيب المطعون على المنبر" ويعد بالحزم
سبق

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص، من خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خطيب الجامع علي حسن آل الشيخ الذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة أمس؛ حيث أصابت الطعنة كتفه اليسرى، ونُقل على إثرها للمستشفى.
وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على حرمة المساجد ومنسوبيها، مشيرًا إلى أننا على ثقة كبيرة بعدالة القضاء السعودي ووقوفه بحزم مع من تسول له نفسه انتهاك حرمة بيوت الله؛ حيث وعد الوزير بمتابعة الحادثة التي تعرض لها إمام جامع النماص رسمياً وقانونياً في القضية التي استفزت الجميع.
من جانبه، عبّر خطيب جامع النماص "علي آل الشيخ" عن شكره وتقديره للوزير على هذه اللفتة الأبوية الحانية وغير المستغربة وسؤاله ومتابعة حالته الصحية، مؤكداً أن هذا الشعور الحاني محل تقدير واعتزاز له.
من ناحية أخرى، بيّن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود العليبي أن الوزير "آل الشيخ" وجّه فور وقوع الحادثة إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيراً إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كل الإجراءات المتعلقة بقضية الخطيب، كما يتابع الحالة الصحية له.
كما قام "العليبي" بزيارة إمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمأن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:29 PM

شاهد.. "آل الشيخ" يطمئن على "الخطيب المطعون على المنبر" ويعد بالحزم

أكد ثقته بأخذ القضاء على يد من انتهك حرمة المسجد وأمر بالمتابعة والعون

A A A
عبدالله العنزي - النماص
4
6,243

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص، من خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خطيب الجامع علي حسن آل الشيخ الذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة أمس؛ حيث أصابت الطعنة كتفه اليسرى، ونُقل على إثرها للمستشفى.
وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على حرمة المساجد ومنسوبيها، مشيرًا إلى أننا على ثقة كبيرة بعدالة القضاء السعودي ووقوفه بحزم مع من تسول له نفسه انتهاك حرمة بيوت الله؛ حيث وعد الوزير بمتابعة الحادثة التي تعرض لها إمام جامع النماص رسمياً وقانونياً في القضية التي استفزت الجميع.
من جانبه، عبّر خطيب جامع النماص "علي آل الشيخ" عن شكره وتقديره للوزير على هذه اللفتة الأبوية الحانية وغير المستغربة وسؤاله ومتابعة حالته الصحية، مؤكداً أن هذا الشعور الحاني محل تقدير واعتزاز له.
من ناحية أخرى، بيّن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود العليبي أن الوزير "آل الشيخ" وجّه فور وقوع الحادثة إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيراً إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كل الإجراءات المتعلقة بقضية الخطيب، كما يتابع الحالة الصحية له.
كما قام "العليبي" بزيارة إمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمأن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,213
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,485
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,181
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,115

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة