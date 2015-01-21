الإرهاب يدفع ألمانيا إلى إلغاء تصريح تشغيل شركة طيران إيرانية

اشتبهت الحكومة في استخدامها الطائرات لأغراض عسكرية تُثير القلق

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لـ "رويترز"، الإثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يعود إلى "الاشتباه في أن الشركة تستخدم الطائرات لأغراض عسكرية وإرهابية"، فيما تسعى برلين للحفاظ على سلامة أراضيها.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تستغل من قِبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً وفق "سكاي نيوز".

وتتهم دول عدة بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس، أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني، إن إلغاء تصريح شركة الطيران "لا يشكل عقوبات عامة على إيران".

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر الإثنين، ولشبكتَي "إن دي آر" و"في دي آر"، بأن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة "ماهان إير" التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف، ورابعة إلى ميونيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية إلى اتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي.