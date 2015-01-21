النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإرهاب يدفع ألمانيا إلى إلغاء تصريح تشغيل شركة طيران إيرانية

اشتبهت الحكومة في استخدامها الطائرات لأغراض عسكرية تُثير القلق

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لـ "رويترز"، الإثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يعود إلى "الاشتباه في أن الشركة تستخدم الطائرات لأغراض عسكرية وإرهابية"، فيما تسعى برلين للحفاظ على سلامة أراضيها.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تستغل من قِبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً وفق "سكاي نيوز".

وتتهم دول عدة بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس، أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني، إن إلغاء تصريح شركة الطيران "لا يشكل عقوبات عامة على إيران".

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر الإثنين، ولشبكتَي "إن دي آر" و"في دي آر"، بأن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة "ماهان إير" التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف، ورابعة إلى ميونيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية إلى اتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإرهاب يدفع ألمانيا إلى إلغاء تصريح تشغيل شركة طيران إيرانية
سبق

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لـ "رويترز"، الإثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يعود إلى "الاشتباه في أن الشركة تستخدم الطائرات لأغراض عسكرية وإرهابية"، فيما تسعى برلين للحفاظ على سلامة أراضيها.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تستغل من قِبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً وفق "سكاي نيوز".

وتتهم دول عدة بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس، أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني، إن إلغاء تصريح شركة الطيران "لا يشكل عقوبات عامة على إيران".

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر الإثنين، ولشبكتَي "إن دي آر" و"في دي آر"، بأن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة "ماهان إير" التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف، ورابعة إلى ميونيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية إلى اتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:44 PM

الإرهاب يدفع ألمانيا إلى إلغاء تصريح تشغيل شركة طيران إيرانية

اشتبهت الحكومة في استخدامها الطائرات لأغراض عسكرية تُثير القلق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,916

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لـ "رويترز"، الإثنين، إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا.

وأوضح المصدر أن ذلك يعود إلى "الاشتباه في أن الشركة تستخدم الطائرات لأغراض عسكرية وإرهابية"، فيما تسعى برلين للحفاظ على سلامة أراضيها.

وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تستغل من قِبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضاً وفق "سكاي نيوز".

وتتهم دول عدة بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس، أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني، إن إلغاء تصريح شركة الطيران "لا يشكل عقوبات عامة على إيران".

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر الإثنين، ولشبكتَي "إن دي آر" و"في دي آر"، بأن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة "ماهان إير" التي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف، ورابعة إلى ميونيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية إلى اتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,466
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,174
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,519
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,410

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة