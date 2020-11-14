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البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة

أعلنت دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق هذه المليشيات الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ونجم عنه حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، مما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الصادرات البترولية، وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم مملكة البحرين لشقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.

البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة
سبق

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق هذه المليشيات الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ونجم عنه حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، مما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الصادرات البترولية، وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم مملكة البحرين لشقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
12:31 AM

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة

أعلنت دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق هذه المليشيات الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ونجم عنه حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، مما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الصادرات البترولية، وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم مملكة البحرين لشقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.

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