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تعليم الأفلاج ينهي خطة متابعة الانضباط المدرسي ويستعد لتطبيق الاختبارات المركزية

ينفذها 100 مشرف ومشرفة عبر 400 جولة على جميع مدارس المحافظة

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لمتابعة الانضباط المدرسي بوضع خطة متكاملة يقوم خلالها أكثر من 100 مشرف ومشرفة بنحو 400 جولة ميدانية على جميع مدارس المحافظة، طيلة أيام الأسبوع القادم، كما تم تهيئة المدارس لتطبيق الاختبارات المركزية.

وتضمنت خطة المتابعة الوقوف على الواقع الفعلي بالميدان خلال اليوم الدراسي لتكامل الأدوار بين قائد المدرسة والمشرف الزائر والمعلمين في تعزيز قيمة الانضباط والانتظام الدراسي من خلال إدخال الغياب في برنامج نور قبل نهاية الحصة الأولى وإعداد خطة برامج للحد من الغياب وتنفيذ برامج علاجية للطلاب الذين لديهم ضعف في التحصيل الدراسي.

وأكد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خلال الاجتماع الخامس بكل المشرفين التربويين ظهر اليوم الثلاثاء على مسرح الإدارة على حث قادة المدارس على حث الطلاب وتحفيزهم في الحضور الخامس عشر من هذا الفصل "الفصل الثاني"، والاستعداد الجيد للاختبارات المركزية لما سيترتب عليها من تشخيص لواقع التعليم وبالتالي إعطاء صورة حقيقية عن واقعنا التعليمي، ومن ثم الإجراءات التصحيحية التي ستكون عليها مدارسنا العام القادم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نتائج الطلاب في الاختبارات المركزية ستفسر حجم الجهود التي بذلت في مشروع سفراء التحصيل.

وتناول الاجتماع كلمة لمساعد مدير التعليم محمد البشر، تحدث خلالها حول محور آلية متابعة المشرف التربوي للانضباط المدرسي وتفعيل دوره العملي في المتابعة بحيث يكون له دور ملموس في المتابعة والتوعية خلال زيارة للمدرسة، كذلك تحدث مدير الإشراف تركي الشنار عن آلية الخطة التي وضعتها إدارة التعليم وأدوار المشرفين حول الانضباط المدرسي ومفهومه، والانضباط العام للمدرسة، والوقوف على الأداء عمليًا، ونتائج خطة التحصيل الدراسي.

من جهة أخرى، استعرض مشرف الجودة وقياس الأداء الدكتور محمد بن عويس آل كليب خلال عرض مرئي الاختبارات المركزية وقياس مستوى تعليم الطالب، وحدود تطبيق الاختبارات ووقت تطبيقها وطرق تنفيذها في مدارس المحافظة والبرنامج الزمني لها، ودور المشرف التربوي والمهام المناطة به في الاختبارات المركزية خلال أداء الاختبارات بالمدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم الأفلاج ينهي خطة متابعة الانضباط المدرسي ويستعد لتطبيق الاختبارات المركزية
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لمتابعة الانضباط المدرسي بوضع خطة متكاملة يقوم خلالها أكثر من 100 مشرف ومشرفة بنحو 400 جولة ميدانية على جميع مدارس المحافظة، طيلة أيام الأسبوع القادم، كما تم تهيئة المدارس لتطبيق الاختبارات المركزية.

وتضمنت خطة المتابعة الوقوف على الواقع الفعلي بالميدان خلال اليوم الدراسي لتكامل الأدوار بين قائد المدرسة والمشرف الزائر والمعلمين في تعزيز قيمة الانضباط والانتظام الدراسي من خلال إدخال الغياب في برنامج نور قبل نهاية الحصة الأولى وإعداد خطة برامج للحد من الغياب وتنفيذ برامج علاجية للطلاب الذين لديهم ضعف في التحصيل الدراسي.

وأكد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خلال الاجتماع الخامس بكل المشرفين التربويين ظهر اليوم الثلاثاء على مسرح الإدارة على حث قادة المدارس على حث الطلاب وتحفيزهم في الحضور الخامس عشر من هذا الفصل "الفصل الثاني"، والاستعداد الجيد للاختبارات المركزية لما سيترتب عليها من تشخيص لواقع التعليم وبالتالي إعطاء صورة حقيقية عن واقعنا التعليمي، ومن ثم الإجراءات التصحيحية التي ستكون عليها مدارسنا العام القادم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نتائج الطلاب في الاختبارات المركزية ستفسر حجم الجهود التي بذلت في مشروع سفراء التحصيل.

وتناول الاجتماع كلمة لمساعد مدير التعليم محمد البشر، تحدث خلالها حول محور آلية متابعة المشرف التربوي للانضباط المدرسي وتفعيل دوره العملي في المتابعة بحيث يكون له دور ملموس في المتابعة والتوعية خلال زيارة للمدرسة، كذلك تحدث مدير الإشراف تركي الشنار عن آلية الخطة التي وضعتها إدارة التعليم وأدوار المشرفين حول الانضباط المدرسي ومفهومه، والانضباط العام للمدرسة، والوقوف على الأداء عمليًا، ونتائج خطة التحصيل الدراسي.

من جهة أخرى، استعرض مشرف الجودة وقياس الأداء الدكتور محمد بن عويس آل كليب خلال عرض مرئي الاختبارات المركزية وقياس مستوى تعليم الطالب، وحدود تطبيق الاختبارات ووقت تطبيقها وطرق تنفيذها في مدارس المحافظة والبرنامج الزمني لها، ودور المشرف التربوي والمهام المناطة به في الاختبارات المركزية خلال أداء الاختبارات بالمدارس.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:16 AM

تعليم الأفلاج ينهي خطة متابعة الانضباط المدرسي ويستعد لتطبيق الاختبارات المركزية

ينفذها 100 مشرف ومشرفة عبر 400 جولة على جميع مدارس المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج استعدادها لمتابعة الانضباط المدرسي بوضع خطة متكاملة يقوم خلالها أكثر من 100 مشرف ومشرفة بنحو 400 جولة ميدانية على جميع مدارس المحافظة، طيلة أيام الأسبوع القادم، كما تم تهيئة المدارس لتطبيق الاختبارات المركزية.

وتضمنت خطة المتابعة الوقوف على الواقع الفعلي بالميدان خلال اليوم الدراسي لتكامل الأدوار بين قائد المدرسة والمشرف الزائر والمعلمين في تعزيز قيمة الانضباط والانتظام الدراسي من خلال إدخال الغياب في برنامج نور قبل نهاية الحصة الأولى وإعداد خطة برامج للحد من الغياب وتنفيذ برامج علاجية للطلاب الذين لديهم ضعف في التحصيل الدراسي.

وأكد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خلال الاجتماع الخامس بكل المشرفين التربويين ظهر اليوم الثلاثاء على مسرح الإدارة على حث قادة المدارس على حث الطلاب وتحفيزهم في الحضور الخامس عشر من هذا الفصل "الفصل الثاني"، والاستعداد الجيد للاختبارات المركزية لما سيترتب عليها من تشخيص لواقع التعليم وبالتالي إعطاء صورة حقيقية عن واقعنا التعليمي، ومن ثم الإجراءات التصحيحية التي ستكون عليها مدارسنا العام القادم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نتائج الطلاب في الاختبارات المركزية ستفسر حجم الجهود التي بذلت في مشروع سفراء التحصيل.

وتناول الاجتماع كلمة لمساعد مدير التعليم محمد البشر، تحدث خلالها حول محور آلية متابعة المشرف التربوي للانضباط المدرسي وتفعيل دوره العملي في المتابعة بحيث يكون له دور ملموس في المتابعة والتوعية خلال زيارة للمدرسة، كذلك تحدث مدير الإشراف تركي الشنار عن آلية الخطة التي وضعتها إدارة التعليم وأدوار المشرفين حول الانضباط المدرسي ومفهومه، والانضباط العام للمدرسة، والوقوف على الأداء عمليًا، ونتائج خطة التحصيل الدراسي.

من جهة أخرى، استعرض مشرف الجودة وقياس الأداء الدكتور محمد بن عويس آل كليب خلال عرض مرئي الاختبارات المركزية وقياس مستوى تعليم الطالب، وحدود تطبيق الاختبارات ووقت تطبيقها وطرق تنفيذها في مدارس المحافظة والبرنامج الزمني لها، ودور المشرف التربوي والمهام المناطة به في الاختبارات المركزية خلال أداء الاختبارات بالمدارس.

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