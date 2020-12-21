النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة

مخاوف من ارتفاع في الإصابات وعدم إمكانية فتح المدارس بعد موسم الأعياد

أعرب مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، عن غضبه من عدم إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة من كورونا؛ رغم علمها بذلك منذ سبتمبر؛ مما سيدفع إيطاليا إلى إغلاق صارم للغاية.

وقال ريتشاردي في تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الاثنين: إن "السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70- 80%"؛ مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات البريطانية فإن "الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل".

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي وفق "روسيا اليوم": إنه "في هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد".

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قِبَل دولة واحدة فقط؛ فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، وقال: "نأسف لأن الحكومة البريطانية حذرتنا الآن فقط. أخبرنا زملاؤنا في المملكة المتحدة بأن الطفرة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبًا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة
سبق

أعرب مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، عن غضبه من عدم إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة من كورونا؛ رغم علمها بذلك منذ سبتمبر؛ مما سيدفع إيطاليا إلى إغلاق صارم للغاية.

وقال ريتشاردي في تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الاثنين: إن "السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70- 80%"؛ مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات البريطانية فإن "الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل".

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي وفق "روسيا اليوم": إنه "في هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد".

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قِبَل دولة واحدة فقط؛ فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، وقال: "نأسف لأن الحكومة البريطانية حذرتنا الآن فقط. أخبرنا زملاؤنا في المملكة المتحدة بأن الطفرة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبًا".

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
12:41 PM

غضب إيطالي واتهام لبريطانيا بـ"التكتم" على سلالة كورونا الجديدة

مخاوف من ارتفاع في الإصابات وعدم إمكانية فتح المدارس بعد موسم الأعياد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,378

أعرب مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، عن غضبه من عدم إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة من كورونا؛ رغم علمها بذلك منذ سبتمبر؛ مما سيدفع إيطاليا إلى إغلاق صارم للغاية.

وقال ريتشاردي في تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الاثنين: إن "السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70- 80%"؛ مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات البريطانية فإن "الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل".

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي وفق "روسيا اليوم": إنه "في هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد".

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قِبَل دولة واحدة فقط؛ فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، وقال: "نأسف لأن الحكومة البريطانية حذرتنا الآن فقط. أخبرنا زملاؤنا في المملكة المتحدة بأن الطفرة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبًا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة