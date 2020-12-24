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تبرعوا بدمهم 50 مرة.. منح 10 مواطنين و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق

بعد صدور الموافقة من المقام السامي على منحهم إياها من الدرجة الثانية

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين ولـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه "50" مرة .

وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية)، وحازم خليل الجهيران، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبرعوا بدمهم 50 مرة.. منح 10 مواطنين و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق
سبق

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين ولـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه "50" مرة .

وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية)، وحازم خليل الجهيران، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:57 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:48 PM

تبرعوا بدمهم 50 مرة.. منح 10 مواطنين و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق

بعد صدور الموافقة من المقام السامي على منحهم إياها من الدرجة الثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين ولـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه "50" مرة .

وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم: عبدالله عبدالعزيز الداود، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان، والرقيب محمد شعلان القرني، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم، وياسر علي السعيدي (يمني الجنسية)، ورياض مقبل غائب (يمني الجنسية)، وحازم خليل الجهيران، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني، وعادل سعد الغامدي، ومصطفى أحمد العيسى، وفيصل عبدالله الحمد، ومحمد عيسى العيسى، وفراس عبدو علوش (سوري الجنسية).

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