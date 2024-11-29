"الفيصل" يقلد مدير شرطة العاصمة المقدّسة رتبة "لواء"

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، مدير شرطة العاصمة المقدّسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، رتبته الجديدة لواء.
جاء ذلك بعد صدور مرسوم ملكي بترقية "الزهراني".
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، مدير شرطة العاصمة المقدّسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، رتبته الجديدة لواء.
جاء ذلك بعد صدور مرسوم ملكي بترقية "الزهراني".
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، مدير شرطة العاصمة المقدّسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، رتبته الجديدة لواء.
جاء ذلك بعد صدور مرسوم ملكي بترقية "الزهراني".
قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، مدير شرطة العاصمة المقدّسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، رتبته الجديدة لواء.
جاء ذلك بعد صدور مرسوم ملكي بترقية "الزهراني".