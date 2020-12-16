حتى ظهر اليوم.. 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على اللقاح

"الصحة" تهيب بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم

قالت "الصحة" إن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، للحصول على لقاح كورونا، بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من (150) ألف شخص.

وأهابت "الصحة" بالجميع، سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

يُذكر أنه وبدعم كريم واهتمام متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- فقد أعلنت "الصحة"، صباح أمس، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

وأكدت "الصحة" مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكدت "الصحة" مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

- المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.

- مَن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- مَن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، مَن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.

- مَن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، مَن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون -بإذن الله- من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية معايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.