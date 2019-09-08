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شاهد.. كيف يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنها

التحالف يستهدف كهوفاً لتخزينها في صنعاء

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.

وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنها
سبق

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.

وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:51 PM

شاهد.. كيف يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنها

التحالف يستهدف كهوفاً لتخزينها في صنعاء

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
2
10,649

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.

وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.

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