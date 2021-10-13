عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق

لبنان تجاوزت سوريا.. في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال2022

قلب منتخب عمان الأول لكرة القدم تأخره لفوز ثمين على نظيره فيتنام 3-1، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الطرفين في مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل المنتخب الفيتنامي أولاً عبر هدف نغوين ثيان لينه في الدقيقة 39، قبل أن يرد منتخب عمان بثلاثية عن طريق عصام الصبحي (45 + 1) ومحسن جوهر (49) وصلاح اليحيائي بنجاح (63 من ضربة جزاء).

وبتلك النتيجة رفع منتخب عمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى حقق منتخب لبنان فوزاً ثميناً على نظيره السوري 3-2 ،على ملعب الملك عبدالله في عمان.

وسجل محمد قدوح (45 + 1 و45 + 3) وسوني سعد (53) أهداف لبنان، في حين سجل عمر خريبين (20) وعمر السومة (65) هدفي سوريا.

وتعادل منتخب الإمارات مع العراق 2-2، على ملعب زعبيل في دبي.

وسجل كايو كانيدو (33) وعلي مبخوت (90+4) هدفي الإمارات، في حين سجل محمد العطاس (74 بالخطأ في مرمى فريقه) وأيمن حسين (89) هدفي العراق.

وضمن ذات المجموعة تعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ملعب آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.