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بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير

ارتفع الإنفاق إلى 559 مليار بفعل تكاليف إعانات البطالة ودعم الصحة

قالت الخزانة الأميركية إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلاً ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، زادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2020، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزاً الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير
سبق

قالت الخزانة الأميركية إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلاً ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، زادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2020، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزاً الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:17 AM

بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير

ارتفع الإنفاق إلى 559 مليار بفعل تكاليف إعانات البطالة ودعم الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الخزانة الأميركية إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلاً ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، زادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2020، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزاً الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

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