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جامعة شقراء تعلّق العمل بالبصمة وتؤجل حفل الخريجين ومؤتمر الثورة الصناعية

أجّلت جميع الفعاليات حرصاً على منسوبيها وتصدياً لفيروس "كورونا"

وجّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً في ضبط إجراءات الدوام والانصراف في الجامعة وكلياتها.

كما وجّه بتأجيل حفل الخريجين والخريجات المركزي، وتأجيل المؤتمر الدولي للثورة الصناعية، وجميع الفعاليات والمناسبات في الجامعة.

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص مدير الجامعة على صحة منسوبي الجامعة، ودعمه الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، لحين ورود ما يفيد بالقضاء التام عليه صحياً.

جامعة شقراء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تعلّق العمل بالبصمة وتؤجل حفل الخريجين ومؤتمر الثورة الصناعية
سبق

وجّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً في ضبط إجراءات الدوام والانصراف في الجامعة وكلياتها.

كما وجّه بتأجيل حفل الخريجين والخريجات المركزي، وتأجيل المؤتمر الدولي للثورة الصناعية، وجميع الفعاليات والمناسبات في الجامعة.

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص مدير الجامعة على صحة منسوبي الجامعة، ودعمه الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، لحين ورود ما يفيد بالقضاء التام عليه صحياً.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:35 PM

جامعة شقراء تعلّق العمل بالبصمة وتؤجل حفل الخريجين ومؤتمر الثورة الصناعية

أجّلت جميع الفعاليات حرصاً على منسوبيها وتصدياً لفيروس "كورونا"

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فلاح الجوفان - شقراء
0
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وجّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً في ضبط إجراءات الدوام والانصراف في الجامعة وكلياتها.

كما وجّه بتأجيل حفل الخريجين والخريجات المركزي، وتأجيل المؤتمر الدولي للثورة الصناعية، وجميع الفعاليات والمناسبات في الجامعة.

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص مدير الجامعة على صحة منسوبي الجامعة، ودعمه الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، لحين ورود ما يفيد بالقضاء التام عليه صحياً.

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