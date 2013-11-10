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"مدني جدة" يسيطر على حريق اندلع بمحل تجاري بباب مكة دون إصابات

امتد إلى منطقة العرض.. وتمكَّنت الفِرق من الوصول لمصادر اللهب

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الأحد في السيطرة على حريق، اندلع بمحل تجاري وسط المحافظة.

وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حريق بأحد المحال التجارية في باب مكة بمنطقة البلد؛ فتم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة.

وأضاف: مع وصول الفِرق لمنطقة الحريق اتضح وجود كثافة أدخنة، تتصاعد من واجهة محل تجاري، يعمل في نشاط الأدوات البحرية. وتمكنت فرق الإطفاء من اقتحام المحل، والوصول إلى موطن اللهب داخل مستودع للتصريف تابع للمحل، امتد إلى منطقة العرض. وتمكنت الفِرق بعد الوصول لمصادر اللهب من إخماد الحريق، وتهوية الموقع دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-.

الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يسيطر على حريق اندلع بمحل تجاري بباب مكة دون إصابات
سبق

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الأحد في السيطرة على حريق، اندلع بمحل تجاري وسط المحافظة.

وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حريق بأحد المحال التجارية في باب مكة بمنطقة البلد؛ فتم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة.

وأضاف: مع وصول الفِرق لمنطقة الحريق اتضح وجود كثافة أدخنة، تتصاعد من واجهة محل تجاري، يعمل في نشاط الأدوات البحرية. وتمكنت فرق الإطفاء من اقتحام المحل، والوصول إلى موطن اللهب داخل مستودع للتصريف تابع للمحل، امتد إلى منطقة العرض. وتمكنت الفِرق بعد الوصول لمصادر اللهب من إخماد الحريق، وتهوية الموقع دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
08:17 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريق اندلع بمحل تجاري بباب مكة دون إصابات

امتد إلى منطقة العرض.. وتمكَّنت الفِرق من الوصول لمصادر اللهب

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,542

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الأحد في السيطرة على حريق، اندلع بمحل تجاري وسط المحافظة.

وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حريق بأحد المحال التجارية في باب مكة بمنطقة البلد؛ فتم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة.

وأضاف: مع وصول الفِرق لمنطقة الحريق اتضح وجود كثافة أدخنة، تتصاعد من واجهة محل تجاري، يعمل في نشاط الأدوات البحرية. وتمكنت فرق الإطفاء من اقتحام المحل، والوصول إلى موطن اللهب داخل مستودع للتصريف تابع للمحل، امتد إلى منطقة العرض. وتمكنت الفِرق بعد الوصول لمصادر اللهب من إخماد الحريق، وتهوية الموقع دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-.

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