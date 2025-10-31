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10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

أفادت وسائل إعلامية، بأن عدد ضحايا السيارة المفخخة التي استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن، وصل إلى عشرة قتلى؛ حسب حصيلة أولية.

وطبقًا لـ"العربية"، فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن قد أوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

..............................................

قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

أفادت وسائل إعلامية، بأن سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن.

وطبقًا لـ"العربية"؛ فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن، يوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

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10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن
سبق

أفادت وسائل إعلامية، بأن عدد ضحايا السيارة المفخخة التي استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن، وصل إلى عشرة قتلى؛ حسب حصيلة أولية.

وطبقًا لـ"العربية"، فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن قد أوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

..............................................

قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

أفادت وسائل إعلامية، بأن سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن.

وطبقًا لـ"العربية"؛ فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن، يوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
06:35 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:27 AM

10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,875

أفادت وسائل إعلامية، بأن عدد ضحايا السيارة المفخخة التي استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن، وصل إلى عشرة قتلى؛ حسب حصيلة أولية.

وطبقًا لـ"العربية"، فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن قد أوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

..............................................

قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

أفادت وسائل إعلامية، بأن سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن.

وطبقًا لـ"العربية"؛ فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن، يوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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