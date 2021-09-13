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حارس مرمى "النصر" وليد عبدالله : تركيزنا أمام تراكتور داخل الملعب وليس خارجه

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبدالله، جاهزية فريقه لمواجهة تراكتور الإيراني، غداً الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقال وليد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة : "نحن مستعدون لهذه المواجهة وندرك أنها مباراة بنظام خروج المغلوب. حضرنا هنا بهدف واحد وهو التأهل، وتقديم صورة مشرفة للنصر والكرة السعودية".


واختتم القول: "نفكر في كل مباراة على حدة، وحالياً نصب تركيزنا كاملاً على مباراة الغد ولا نهتم بأي أحاديث أخرى متداولة خارج الملعب، وأشكر قطر على الاستقبال المميز".

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حارس مرمى "النصر" وليد عبدالله : تركيزنا أمام تراكتور داخل الملعب وليس خارجه
سبق

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبدالله، جاهزية فريقه لمواجهة تراكتور الإيراني، غداً الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقال وليد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة : "نحن مستعدون لهذه المواجهة وندرك أنها مباراة بنظام خروج المغلوب. حضرنا هنا بهدف واحد وهو التأهل، وتقديم صورة مشرفة للنصر والكرة السعودية".


واختتم القول: "نفكر في كل مباراة على حدة، وحالياً نصب تركيزنا كاملاً على مباراة الغد ولا نهتم بأي أحاديث أخرى متداولة خارج الملعب، وأشكر قطر على الاستقبال المميز".

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:00 PM

حارس مرمى "النصر" وليد عبدالله : تركيزنا أمام تراكتور داخل الملعب وليس خارجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبدالله، جاهزية فريقه لمواجهة تراكتور الإيراني، غداً الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقال وليد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة : "نحن مستعدون لهذه المواجهة وندرك أنها مباراة بنظام خروج المغلوب. حضرنا هنا بهدف واحد وهو التأهل، وتقديم صورة مشرفة للنصر والكرة السعودية".


واختتم القول: "نفكر في كل مباراة على حدة، وحالياً نصب تركيزنا كاملاً على مباراة الغد ولا نهتم بأي أحاديث أخرى متداولة خارج الملعب، وأشكر قطر على الاستقبال المميز".

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