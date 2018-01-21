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عودة "المفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الباطن

بعد تعافيه من فيروس "كورونا"

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهزيته لمواجهة نظيره الباطن، غدًا الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد الأزرق، مدافع الفريق متعب المفرج، الذي غاب في الفترة الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في التدريبات الجماعية، التي شهدت أيضًا مشاركة محمد القحطاني، اليوم الخميس.

وتركز تدريب اليوم، من خلال الحصة التدريبية، التي قادها مدرب الفريق البرتغالي"جارديم" على الجوانب التكتيكية، وطبق اللاعبون العديد من الجمل الفنية التي يرغب المدرب في انتهاجها خلال المباراة.

الباطن الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عودة "المفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الباطن
سبق

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهزيته لمواجهة نظيره الباطن، غدًا الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد الأزرق، مدافع الفريق متعب المفرج، الذي غاب في الفترة الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في التدريبات الجماعية، التي شهدت أيضًا مشاركة محمد القحطاني، اليوم الخميس.

وتركز تدريب اليوم، من خلال الحصة التدريبية، التي قادها مدرب الفريق البرتغالي"جارديم" على الجوانب التكتيكية، وطبق اللاعبون العديد من الجمل الفنية التي يرغب المدرب في انتهاجها خلال المباراة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:45 PM

عودة "المفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الباطن

بعد تعافيه من فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهزيته لمواجهة نظيره الباطن، غدًا الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد الأزرق، مدافع الفريق متعب المفرج، الذي غاب في الفترة الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في التدريبات الجماعية، التي شهدت أيضًا مشاركة محمد القحطاني، اليوم الخميس.

وتركز تدريب اليوم، من خلال الحصة التدريبية، التي قادها مدرب الفريق البرتغالي"جارديم" على الجوانب التكتيكية، وطبق اللاعبون العديد من الجمل الفنية التي يرغب المدرب في انتهاجها خلال المباراة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
14,765
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