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فيصل بن سلمان يقف على عدد من المشاريع التعليمية المُنفذة بالمدينة

ضمن مبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة"

وقف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على عدد من المشاريع التعليمية الجديدة بالمنطقة المنفذة في أحياء "شوران والتلال والهجرة"، ضمن مُبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة" التي انطلقت عام 1439هـ، وانخفضت فيها نسبة المباني التعليمية المستأجرة بالمنطقة من 46% إلى 22%.

واطلع أمير المنطقة على حجم الأعمال المُنفذة، واستمع لشرح وافٍ عن المشاريع التي تُنفذ في المنطقة للطفولة المبكرة، والمدارس الجديدة، وكذلك آلية معالجة المشاريع المتعثرة، كما قدمت شركة تطوير عرضًا عن المشاريع تحت التنفيذ والمسندة لها من الوزارة، والتي ستنهي جميع المدارس المستأجرة خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما افتتح مجمع لبيد بن ربيعة للطفولة المبكرة، الذي يشتمل على ابتدائية فاطمة الزهراء، وروضة أطفال، ومركز للطفولة ومركز لتدريب الطالبات، وشاهد سموه نماذج من الفصول التعليمية وصالة الأنشطة الرياضية، حيث يضم المجمع 28 فصلًا دراسيًّا يستفيد منه 980 طالبًا وطالبة، وأركانًا للروضة يستفيد منها 90 طفلًا وطفلة، ومركزًا لمصادر التعلم لإثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات، وصالة متعددة الأغراض لجميع الأنشطة البدنية والثقافية، يستفيد منها كذلك أهالي الحي خلال الفترة المسائية ضمن الأنشطة المجتمعية لنادي الحي، إلى جانب مختبر مدرسي.

وشهد تسليم شركة "تطوير" خلال الزيارة ستة عشر مشروعًا للفصول الإضافية المنتهية لمعالجة الكثافة الطلابية في ثمانية أحياء في المدينة.

عقب ذلك وقف على مقرّ تنفيذ مشروع "مجمع الحرمين التعليمي" تحت الإنشاء، واطلع على نموذج المشروع الذي يتكون من ثلاثة مبان مدرسية للمراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" للبنين، تتكون من 90 فصلًا موزعة على المراحل الثلاث وتستوعب أكثر من 3150 طالبًا، بقيمة تزيد على 34 مليون ريال؛ حيث يخدم هذا المجمع ثلاثة أحياء كبيرة بالمنطقة؛ وهي "الرانوناء والتلال والسكب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن سلمان يقف على عدد من المشاريع التعليمية المُنفذة بالمدينة
سبق

وقف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على عدد من المشاريع التعليمية الجديدة بالمنطقة المنفذة في أحياء "شوران والتلال والهجرة"، ضمن مُبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة" التي انطلقت عام 1439هـ، وانخفضت فيها نسبة المباني التعليمية المستأجرة بالمنطقة من 46% إلى 22%.

واطلع أمير المنطقة على حجم الأعمال المُنفذة، واستمع لشرح وافٍ عن المشاريع التي تُنفذ في المنطقة للطفولة المبكرة، والمدارس الجديدة، وكذلك آلية معالجة المشاريع المتعثرة، كما قدمت شركة تطوير عرضًا عن المشاريع تحت التنفيذ والمسندة لها من الوزارة، والتي ستنهي جميع المدارس المستأجرة خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما افتتح مجمع لبيد بن ربيعة للطفولة المبكرة، الذي يشتمل على ابتدائية فاطمة الزهراء، وروضة أطفال، ومركز للطفولة ومركز لتدريب الطالبات، وشاهد سموه نماذج من الفصول التعليمية وصالة الأنشطة الرياضية، حيث يضم المجمع 28 فصلًا دراسيًّا يستفيد منه 980 طالبًا وطالبة، وأركانًا للروضة يستفيد منها 90 طفلًا وطفلة، ومركزًا لمصادر التعلم لإثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات، وصالة متعددة الأغراض لجميع الأنشطة البدنية والثقافية، يستفيد منها كذلك أهالي الحي خلال الفترة المسائية ضمن الأنشطة المجتمعية لنادي الحي، إلى جانب مختبر مدرسي.

وشهد تسليم شركة "تطوير" خلال الزيارة ستة عشر مشروعًا للفصول الإضافية المنتهية لمعالجة الكثافة الطلابية في ثمانية أحياء في المدينة.

عقب ذلك وقف على مقرّ تنفيذ مشروع "مجمع الحرمين التعليمي" تحت الإنشاء، واطلع على نموذج المشروع الذي يتكون من ثلاثة مبان مدرسية للمراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" للبنين، تتكون من 90 فصلًا موزعة على المراحل الثلاث وتستوعب أكثر من 3150 طالبًا، بقيمة تزيد على 34 مليون ريال؛ حيث يخدم هذا المجمع ثلاثة أحياء كبيرة بالمنطقة؛ وهي "الرانوناء والتلال والسكب".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
06:30 PM

فيصل بن سلمان يقف على عدد من المشاريع التعليمية المُنفذة بالمدينة

ضمن مبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وقف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على عدد من المشاريع التعليمية الجديدة بالمنطقة المنفذة في أحياء "شوران والتلال والهجرة"، ضمن مُبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة" التي انطلقت عام 1439هـ، وانخفضت فيها نسبة المباني التعليمية المستأجرة بالمنطقة من 46% إلى 22%.

واطلع أمير المنطقة على حجم الأعمال المُنفذة، واستمع لشرح وافٍ عن المشاريع التي تُنفذ في المنطقة للطفولة المبكرة، والمدارس الجديدة، وكذلك آلية معالجة المشاريع المتعثرة، كما قدمت شركة تطوير عرضًا عن المشاريع تحت التنفيذ والمسندة لها من الوزارة، والتي ستنهي جميع المدارس المستأجرة خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما افتتح مجمع لبيد بن ربيعة للطفولة المبكرة، الذي يشتمل على ابتدائية فاطمة الزهراء، وروضة أطفال، ومركز للطفولة ومركز لتدريب الطالبات، وشاهد سموه نماذج من الفصول التعليمية وصالة الأنشطة الرياضية، حيث يضم المجمع 28 فصلًا دراسيًّا يستفيد منه 980 طالبًا وطالبة، وأركانًا للروضة يستفيد منها 90 طفلًا وطفلة، ومركزًا لمصادر التعلم لإثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات، وصالة متعددة الأغراض لجميع الأنشطة البدنية والثقافية، يستفيد منها كذلك أهالي الحي خلال الفترة المسائية ضمن الأنشطة المجتمعية لنادي الحي، إلى جانب مختبر مدرسي.

وشهد تسليم شركة "تطوير" خلال الزيارة ستة عشر مشروعًا للفصول الإضافية المنتهية لمعالجة الكثافة الطلابية في ثمانية أحياء في المدينة.

عقب ذلك وقف على مقرّ تنفيذ مشروع "مجمع الحرمين التعليمي" تحت الإنشاء، واطلع على نموذج المشروع الذي يتكون من ثلاثة مبان مدرسية للمراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" للبنين، تتكون من 90 فصلًا موزعة على المراحل الثلاث وتستوعب أكثر من 3150 طالبًا، بقيمة تزيد على 34 مليون ريال؛ حيث يخدم هذا المجمع ثلاثة أحياء كبيرة بالمنطقة؛ وهي "الرانوناء والتلال والسكب".

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