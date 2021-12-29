"الصحة": صرف أكثر من 20 مليون وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي"

استفاد منها نحو 5 ملايين مريض

أعلنت "الصحة" ممثلةً في الوكالة المساعدة للإمداد والعقود أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها إلكترونياً عبر خدمة "وصفتي" تجاوز (20) مليون وصفة طبية وذلك منذ بدء الخدمة وحتى الآن.

وأضافت أن خدمة "وصفتي" تُقدم خدمة صرف الدواء للمستفيدين مجاناً من الصيدليات المجتمعية المُشترِكة في الخدمة وذلك على مدار الساعة، مشيرةً إلى أنه استفاد من هذه الخدمة أكثر من 5 ملايين مريض منذ بدء العمل بها، حيث شملت إعادة صرف الدواء، وذلك عبر (2018) مركزاً صحياً و (197) مستشفى مفعلة للخدمة في جميع مناطق المملكة.



وأبانت أن خدمة "وصفتي" تهدف إلى تسهيل عملية صرف الدواء للمستفيدين من خلال وصفة إلكترونية بحيث يستطيع المريض صرف وإعادة علاجه على مدار الساعة ومن الصيدليات المجتمعية المشتركة في الخدمة.

يُذكر أن "الصحة" قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يُسهم في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.