خبرة 30 عامًا.. تعرّف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"القدية" وماذا قال عن تعيينه

"الخطيب": المشروع عماد مستقبل قطاعي الترفيه والسياحة و"غاس" الأمثل لقيادة المرحلة

هو الخبير في قطاع الترفيه الذي يملك أكثر من 30 عامًا من الخبرة الدولية، والتي أشرف خلالها على مدن ألعاب وتجارب ومنتجات شركة ديزني، تلك بعض ملامح الحياة العملية التي تميّز بها الرئيس التنفيذي الجديد لـ"القدية للاستثمار" فيليب غاس، والتي أعلنت الشركة عن تعيينه في قرار يسري مفعوله نهاية الشهر الجاري.

وتُعَد القدية الوجهة المستقبلية للمملكة العربية السعودية في مجالات الترفيه والرياضة والفنون، مسترشدة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد خادم الحرمين الشريفين ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس إدارة القدية، كما أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 التي ترسم معالم مستقبل المملكة وازدهارها على المدى الطويل.

وسيعمل "غاس" على إثراء شركة القدية بخبراته التي اكتسبها بعد أن قضى فترة 30 عامًا مع شركة والت ديزني؛ حيث كان آخر منصب شَغَله فيها هو منصب الرئيس والمدير الإداري لوجهات والت ديزني الترفيهية في اليابان، وديزني لاند الدولية، وقبل توليه لهذا المنصب، قضى فيليب 7 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي ليورو ديزني إس سي إيه، أول وجهة سياحية في أوروبا، ومن ثم قاد بنجاح عملية افتتاح مدينة ألعاب ديزني في شنغهاي، وهي أول مدينة ألعاب لشركة والت ديزني في الصين القارية، وأكبر الاستثمارات الدولية للشركة حتى الآن.

وتعليقًا على قرار التعيين، قال أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة القدية للاستثمار: "يعتبر مشروع القدية الضخم عماد مستقبل قطاعي الترفيه والسياحة في المملكة، وبفضل خبرته وسجله الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية في تقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى وعمله لدى كبرى الشركات الرائدة؛ سيكون السيد فيليب الشخص الأمثل لقيادة المرحلة المقبلة الهامة من المسيرة التنموية للقدية؛ فيما نقترب بخطى واثقة من الافتتاح الرئيسي المرتقب لمشروع القدية".

وأضاف: "أود هنا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للسيد مايكل رينينجر على الجهود التي بذلها لإرساء أسس راسخة لنجاحنا المستقبلي بفضل قيادته الحكيمة للشركة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالنيابة عن كامل الفريق العامل في القدية؛ أتمنى له دوام النجاح والتقدم في مساعيه المستقبلية".

من جهته قال "غاس": "لا شك أن تجربة العمل مع القدية للاستثمار تمثل فرصة استثنائية؛ إذ إنها تتيح إمكانية تقديم عروض متميزة وإحداث تغيير ملحوظ في قطاع الترفيه على صعيد المنطقة بأسرها، وابتكار تجارب ترفيهية لا تنسى لأجيال الحاضر والمستقبل، وأنا ممتنٌّ للغاية لمجلس إدارة القدية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، على إيلائهم الثقة بي في تولي هذا المنصب".

وتابع: "لقد قدّم فريق القدية -بما بذله من عمل دؤوب وجهود حثيثة- منجزات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة، ومن دواعي فخري أن أتولى إدارة الفريق في هذه المرحلة الهامة، كي نعمل سويًا على إطلاق تجربة ترفيهية مذهلة وجديدة وتقديمها للعالم بأسره".

ويأتي تعيين "غاس" خلفًا لـ"مايكل رينينجر"، الرئيس التنفيذي المؤسس، الذي سيقوم خلال فترة انتقالية محددة بتسليم مهامه وتقديم المشورة للشركة قبل مغادرتها، بعد أن قضى فيها نحو 3 سنوات من التفاني في الخدمة والإشراف على العديد من المشاريع الرئيسية البارزة.

وكان لمهارات "رينينجر" في ريادة الأعمال، دور جوهري في وضع حجر الأساس للشركة، كما أنه نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في تشكيل فِرَق عاملة على مشاريع الشركة؛ تحضيرًا لخطط التحول المرسومة للمستقبل.