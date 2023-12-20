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القطط في دورات مياه "ميقات يلملم".. مشكلة تحتاج علاجًا

الزوار طالبوا الجهة المعنية بضرورة القضاء على الظاهرة

تعاني ساحات ودورات مياه ميقات يلملم، من انتشار القطط وسط مطالبات بالحد من انتشارها، نظراً لما تسببه من إزعاج وسوء نظافة.

وقال عدد من الزوار: القطط تستخدم دورات المياه كمأوى، فضلاً عن انتشارها في الساحات المحيطة بالمسجد، وسط غياب الجهة الرقابية المشرفة على الميقات الذي يعج بالزوار والمعتمرين.

وطالبوا الجهة المعنية بضرورة القضاء على ظاهرة انتشار القطط داخل محيط ودورات مياه الميقات الذي يقصده الكثير من المسافرين على مدار الساعة.

ميقات يلملم القطط دورات المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القطط في دورات مياه "ميقات يلملم".. مشكلة تحتاج علاجًا
سبق

تعاني ساحات ودورات مياه ميقات يلملم، من انتشار القطط وسط مطالبات بالحد من انتشارها، نظراً لما تسببه من إزعاج وسوء نظافة.

وقال عدد من الزوار: القطط تستخدم دورات المياه كمأوى، فضلاً عن انتشارها في الساحات المحيطة بالمسجد، وسط غياب الجهة الرقابية المشرفة على الميقات الذي يعج بالزوار والمعتمرين.

وطالبوا الجهة المعنية بضرورة القضاء على ظاهرة انتشار القطط داخل محيط ودورات مياه الميقات الذي يقصده الكثير من المسافرين على مدار الساعة.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
06:00 PM

القطط في دورات مياه "ميقات يلملم".. مشكلة تحتاج علاجًا

الزوار طالبوا الجهة المعنية بضرورة القضاء على الظاهرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,554

تعاني ساحات ودورات مياه ميقات يلملم، من انتشار القطط وسط مطالبات بالحد من انتشارها، نظراً لما تسببه من إزعاج وسوء نظافة.

وقال عدد من الزوار: القطط تستخدم دورات المياه كمأوى، فضلاً عن انتشارها في الساحات المحيطة بالمسجد، وسط غياب الجهة الرقابية المشرفة على الميقات الذي يعج بالزوار والمعتمرين.

وطالبوا الجهة المعنية بضرورة القضاء على ظاهرة انتشار القطط داخل محيط ودورات مياه الميقات الذي يقصده الكثير من المسافرين على مدار الساعة.

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