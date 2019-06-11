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الأحساء والرياض تُسجّلان درجات حرارة عُظمى ٤٦ و ٤٥.. و"الحصيني": الأعلى منذُ دخول الصيف

قال: إن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر

سُجلت اليوم درجة الحرارة العظمى في الأحساء "٤٦"، بينما سُجلت في الرياض "٤٥" درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعليًّا الأسبوع الماضي.

‏ذلك ما أوضحه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، متوقعًا استمرار الكتلة الحارة جدًّا حوالي أسبوع مقبل، ليخفّ الحرّ قليلًا، ثم تليها موجة حرّ أخرى.

وقال الحصيني: "من خلال الأرشيف المناخي يكون عدد الكتل الحارة جدًّا في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل".

ولفت إلى أن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر، خاصةً أنه متوقع استمرار الكتلة الحارّة جدًّا، مضيفًا أنها "أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف؛ فهناك طباخ العنب، ثم طباخ اللون، ثم طباخ التمر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحساء والرياض تُسجّلان درجات حرارة عُظمى ٤٦ و ٤٥.. و"الحصيني": الأعلى منذُ دخول الصيف
سبق

سُجلت اليوم درجة الحرارة العظمى في الأحساء "٤٦"، بينما سُجلت في الرياض "٤٥" درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعليًّا الأسبوع الماضي.

‏ذلك ما أوضحه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، متوقعًا استمرار الكتلة الحارة جدًّا حوالي أسبوع مقبل، ليخفّ الحرّ قليلًا، ثم تليها موجة حرّ أخرى.

وقال الحصيني: "من خلال الأرشيف المناخي يكون عدد الكتل الحارة جدًّا في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل".

ولفت إلى أن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر، خاصةً أنه متوقع استمرار الكتلة الحارّة جدًّا، مضيفًا أنها "أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف؛ فهناك طباخ العنب، ثم طباخ اللون، ثم طباخ التمر".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:54 PM

الأحساء والرياض تُسجّلان درجات حرارة عُظمى ٤٦ و ٤٥.. و"الحصيني": الأعلى منذُ دخول الصيف

قال: إن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر

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فهد العتيبي - الرياض
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4,172

سُجلت اليوم درجة الحرارة العظمى في الأحساء "٤٦"، بينما سُجلت في الرياض "٤٥" درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعليًّا الأسبوع الماضي.

‏ذلك ما أوضحه الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، متوقعًا استمرار الكتلة الحارة جدًّا حوالي أسبوع مقبل، ليخفّ الحرّ قليلًا، ثم تليها موجة حرّ أخرى.

وقال الحصيني: "من خلال الأرشيف المناخي يكون عدد الكتل الحارة جدًّا في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل".

ولفت إلى أن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر، خاصةً أنه متوقع استمرار الكتلة الحارّة جدًّا، مضيفًا أنها "أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف؛ فهناك طباخ العنب، ثم طباخ اللون، ثم طباخ التمر".

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