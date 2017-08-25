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"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021

لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:37 PM

"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021

لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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