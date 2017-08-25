"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.