النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والشرقية وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والدمام والشيبة والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والشرقية وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والدمام والشيبة والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:54 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,096

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والشرقية وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسلمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والدمام والشيبة والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,146
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة