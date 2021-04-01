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خلال يومين.. إغلاق ٩٤ منشأة تجارية مخالفة في عسير

ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 94 منشأة تجارية مخالفة خلال اليومين الماضيين؛ وذلك ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الـ48 ساعة الماضية ٢٤٤٣ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية؛ تم خلالها رصد ٤٢١ مخالفةً، وإغلاق ٩٤ منشأةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء حفظ وتخزين الأدوات المستخدمة، وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.

يُذكر أن أمانة عسير دشنت حملةً رقابيةً منذ أسبوعين تستمر في فترات صباحية ومسائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، نتج عنها حتى الآن ضبط مخالفات صحية وبلدية متنوعة وأغذية فاسدة مع تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين.

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خلال يومين.. إغلاق ٩٤ منشأة تجارية مخالفة في عسير
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 94 منشأة تجارية مخالفة خلال اليومين الماضيين؛ وذلك ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الـ48 ساعة الماضية ٢٤٤٣ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية؛ تم خلالها رصد ٤٢١ مخالفةً، وإغلاق ٩٤ منشأةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء حفظ وتخزين الأدوات المستخدمة، وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.

يُذكر أن أمانة عسير دشنت حملةً رقابيةً منذ أسبوعين تستمر في فترات صباحية ومسائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، نتج عنها حتى الآن ضبط مخالفات صحية وبلدية متنوعة وأغذية فاسدة مع تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:20 PM

خلال يومين.. إغلاق ٩٤ منشأة تجارية مخالفة في عسير

ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 94 منشأة تجارية مخالفة خلال اليومين الماضيين؛ وذلك ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الـ48 ساعة الماضية ٢٤٤٣ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية؛ تم خلالها رصد ٤٢١ مخالفةً، وإغلاق ٩٤ منشأةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء حفظ وتخزين الأدوات المستخدمة، وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.

يُذكر أن أمانة عسير دشنت حملةً رقابيةً منذ أسبوعين تستمر في فترات صباحية ومسائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، نتج عنها حتى الآن ضبط مخالفات صحية وبلدية متنوعة وأغذية فاسدة مع تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين.

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