النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فواز اللعبون: "ملتقى الأدباء".. بداية جادة لمرحلة ثقافية مختلفة

أكد تميزه بمواكبة لرؤية السعودية 2030

أثنى الشاعر الدكتور فواز اللعبون على النقلة النوعية التي حققها ملتقى الأدباء الذي أقامته هيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة عسير، بالشراكة مع شركة السودة للتطوير، لما يحمله من أبعاد وإثراء للمشهد الأدبي والثقافي بشكل عام.

وقال "اللعبون": "يوحي الملتقى بأن هناك نية صادقة وجادة لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الحراك الأدبي السعودي، بالإضافة إلى حراك النشر والترجمة، وما ينتظره المشهد النقدي الأدبي، ويزيده تميزًا مواكبته لرؤية السعودية ٢٠٣٠م".

وأضاف "سعيد جدًا بما رأيته خلال هذا التجمع الثقافي البديع، وما طرحه المسؤولون من استراتيجيات وخطط تنهض بالمشهد الأدبي، إضافة إلى ما طرحه المثقفون؛ بتحلية الأسماع، وتخلية الأذهان المنقطعة عن مثل هذه اللقاءات منذ زمن بسبب الجائحة". معتبرًا الملتقى بمنظومته وفلسفته وأبعاده، بداية فعلية لعمل ثقافي جاد، يوضح مدى اهتمام الهيئة بأركان الثقافة والأدب، وجمعهم بالجيل الأدبي القادم، الذي يفسر مرحلة نقدية وأدبية قادمة في مشهدنا الثقافي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
فواز اللعبون: "ملتقى الأدباء".. بداية جادة لمرحلة ثقافية مختلفة
سبق

أثنى الشاعر الدكتور فواز اللعبون على النقلة النوعية التي حققها ملتقى الأدباء الذي أقامته هيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة عسير، بالشراكة مع شركة السودة للتطوير، لما يحمله من أبعاد وإثراء للمشهد الأدبي والثقافي بشكل عام.

وقال "اللعبون": "يوحي الملتقى بأن هناك نية صادقة وجادة لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الحراك الأدبي السعودي، بالإضافة إلى حراك النشر والترجمة، وما ينتظره المشهد النقدي الأدبي، ويزيده تميزًا مواكبته لرؤية السعودية ٢٠٣٠م".

وأضاف "سعيد جدًا بما رأيته خلال هذا التجمع الثقافي البديع، وما طرحه المسؤولون من استراتيجيات وخطط تنهض بالمشهد الأدبي، إضافة إلى ما طرحه المثقفون؛ بتحلية الأسماع، وتخلية الأذهان المنقطعة عن مثل هذه اللقاءات منذ زمن بسبب الجائحة". معتبرًا الملتقى بمنظومته وفلسفته وأبعاده، بداية فعلية لعمل ثقافي جاد، يوضح مدى اهتمام الهيئة بأركان الثقافة والأدب، وجمعهم بالجيل الأدبي القادم، الذي يفسر مرحلة نقدية وأدبية قادمة في مشهدنا الثقافي.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
09:51 PM

فواز اللعبون: "ملتقى الأدباء".. بداية جادة لمرحلة ثقافية مختلفة

أكد تميزه بمواكبة لرؤية السعودية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
830

أثنى الشاعر الدكتور فواز اللعبون على النقلة النوعية التي حققها ملتقى الأدباء الذي أقامته هيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة عسير، بالشراكة مع شركة السودة للتطوير، لما يحمله من أبعاد وإثراء للمشهد الأدبي والثقافي بشكل عام.

وقال "اللعبون": "يوحي الملتقى بأن هناك نية صادقة وجادة لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الحراك الأدبي السعودي، بالإضافة إلى حراك النشر والترجمة، وما ينتظره المشهد النقدي الأدبي، ويزيده تميزًا مواكبته لرؤية السعودية ٢٠٣٠م".

وأضاف "سعيد جدًا بما رأيته خلال هذا التجمع الثقافي البديع، وما طرحه المسؤولون من استراتيجيات وخطط تنهض بالمشهد الأدبي، إضافة إلى ما طرحه المثقفون؛ بتحلية الأسماع، وتخلية الأذهان المنقطعة عن مثل هذه اللقاءات منذ زمن بسبب الجائحة". معتبرًا الملتقى بمنظومته وفلسفته وأبعاده، بداية فعلية لعمل ثقافي جاد، يوضح مدى اهتمام الهيئة بأركان الثقافة والأدب، وجمعهم بالجيل الأدبي القادم، الذي يفسر مرحلة نقدية وأدبية قادمة في مشهدنا الثقافي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة