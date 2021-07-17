ثمَّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، المخصص لتشغيل 80 محطة لإنتاج الكهرباء في بلاده. وقال الأرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن منحة الوقود التي قدمتها السعودية أسهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة؛ ما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة، وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة، كما أنها أسهمت في مساعدة حكومة بلاده على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة. وأوضح الأرياني أن منحة المشتقات النفطية رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 23% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40%، في محافظة عدن، وأحدثت استقرارًا في تموين الوقود خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيَين. وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بموقف السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف، ولاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

مسؤول يمني: المنحة التي قدَّمتها السعودية رفعت نسبة طاقة الكهرباء في 80 محطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-17 ثمَّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، المخصص لتشغيل 80 محطة لإنتاج الكهرباء في بلاده.



وقال الأرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن منحة الوقود التي قدمتها السعودية أسهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة؛ ما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة، وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة، كما أنها أسهمت في مساعدة حكومة بلاده على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.



وأوضح الأرياني أن منحة المشتقات النفطية رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 23% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40%، في محافظة عدن، وأحدثت استقرارًا في تموين الوقود خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيَين.



وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بموقف السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف، ولاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 11:37 PM

مسؤول يمني: المنحة التي قدَّمتها السعودية رفعت نسبة طاقة الكهرباء في 80 محطة أكد أنها أدت لانخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة





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ثمَّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده، المخصص لتشغيل 80 محطة لإنتاج الكهرباء في بلاده.



وقال الأرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن منحة الوقود التي قدمتها السعودية أسهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة؛ ما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة، وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة، كما أنها أسهمت في مساعدة حكومة بلاده على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.



وأوضح الأرياني أن منحة المشتقات النفطية رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 23% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40%، في محافظة عدن، وأحدثت استقرارًا في تموين الوقود خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيَين.



وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني بموقف السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف، ولاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.