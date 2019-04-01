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"فيتش": "أرامكو" السعودية الأكبر في إنتاج النفط على مستوى العالم

قالت: إنتاجها يفوق بكثير المنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين

قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين: إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير؛ متفوقة على نظراء إقليميين مثل شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل، وتوتال، وبي.بي.

ووفقًا لـ"رويترز" قالت فيتش: "أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليونًا و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب؛ وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي".

كانت أرامكو السعودية، قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية: إنها وضعت تصنيف أرامكو السعودية عند AA+.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"فيتش": "أرامكو" السعودية الأكبر في إنتاج النفط على مستوى العالم
سبق

قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين: إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير؛ متفوقة على نظراء إقليميين مثل شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل، وتوتال، وبي.بي.

ووفقًا لـ"رويترز" قالت فيتش: "أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليونًا و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب؛ وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي".

كانت أرامكو السعودية، قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية: إنها وضعت تصنيف أرامكو السعودية عند AA+.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:52 AM

"فيتش": "أرامكو" السعودية الأكبر في إنتاج النفط على مستوى العالم

قالت: إنتاجها يفوق بكثير المنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين: إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير؛ متفوقة على نظراء إقليميين مثل شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل، وتوتال، وبي.بي.

ووفقًا لـ"رويترز" قالت فيتش: "أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليونًا و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب؛ وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي".

كانت أرامكو السعودية، قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية: إنها وضعت تصنيف أرامكو السعودية عند AA+.

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200 مليون

200 مليون

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19,968
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