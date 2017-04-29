نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة. وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد. ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.

"غروس": لا علاقة لنا بالمسابقة المعلن عنها لحفظ القرآن للفتيات بالقصيم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-29 نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة.



وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.



وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد.



ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 07:17 PM

"غروس": لا علاقة لنا بالمسابقة المعلن عنها لحفظ القرآن للفتيات بالقصيم حذرت من استخدام أسماء مؤسسيها في أي مشاريع قبل الحصول على موافقة منه





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نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة.



وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.



وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد.



ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.