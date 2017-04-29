النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غروس": لا علاقة لنا بالمسابقة المعلن عنها لحفظ القرآن للفتيات بالقصيم

حذرت من استخدام أسماء مؤسسيها في أي مشاريع قبل الحصول على موافقة منه

نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة.

وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد.

ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"غروس": لا علاقة لنا بالمسابقة المعلن عنها لحفظ القرآن للفتيات بالقصيم
سبق

نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة.

وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد.

ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:17 PM

"غروس": لا علاقة لنا بالمسابقة المعلن عنها لحفظ القرآن للفتيات بالقصيم

حذرت من استخدام أسماء مؤسسيها في أي مشاريع قبل الحصول على موافقة منه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
1
662

نفت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس) علاقتها بمسابقة حفظ القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم، والتي نشرت ببعض الصحف الإلكترونية، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالمؤسسة.

وتفصيلًا: أوضحت المؤسسة أنها تؤدي واجبها نحو خدمة كتاب الله العظيم من خلال دعمها لجمعيات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم المرخصة نظامًا، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعمتْ بفضل الله في هذا المجال العديد من المبادرات والمشاريع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأضافت: بخصوص ما تم نشره بتاريخ 18/04/2021م في بعض الصحف الإلكترونية تحت عنوان "انطلاق مسابقة منيرة حمد السماحي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للفتيات بمنطقة القصيم.. إلخ"، فتؤكد أمانة مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية أنه لا علاقة للسيدة منيرة حمد السماحي (حرم محمد إبراهيم السبيعي) بهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة لا تمثل مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، ولم تأمر بها ولم تدعمها ماليًّا أو معنويًّا من قريب أو بعيد.

ودعت أمانة المؤسسة كافة الجمعيات الخيرية إلى التواصل معها عبر بوابتها الإلكترونية وعناوينها المعلنة لدراسة سُبل التعاون والتنسيق في تنفيذ المبادرات الخيرية، وتُحذر من استخدام أسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أمنائها في أي مشاريع خيرية أو مبادرات مجتمعية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤسسة على هذا التعاون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,725

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة