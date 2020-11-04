النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير السعودي لدى ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

نقل تحياتي خادم الحرمين وسمو ولي العهد

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ظهر اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقد نقل السفير للرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وتمنياتهما للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما طلب الرئيس الألماني نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير السعودي لدى ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني
سبق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ظهر اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقد نقل السفير للرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وتمنياتهما للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما طلب الرئيس الألماني نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
04:29 PM

السفير السعودي لدى ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

نقل تحياتي خادم الحرمين وسمو ولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,136

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ظهر اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقد نقل السفير للرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وتمنياتهما للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما طلب الرئيس الألماني نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,869
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,918
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,001

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة