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"هيس" .. بطلة شوط الاتحاد الدولي للفروسية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

في بطولة "قفز السعودية"

حققت الفارسة الهولندية مانون هيس المركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر)، ضمن بطولة "قفز السعودية"، التي انطلقت أمس (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

وتوج البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية الفرسان الثلاثة الفائزين، حيث حققت الفارسة الهولندية الأول في الشوط بزمن 52.39 ثانية، فيما ونال المركز الثاني الفارس الأردني هاني بشارات بزمن 53.91 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس المصري مودة زيادة بزمن 45.09 ثانية.

وفي الشوط المتوسط "الثالث" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس عبد الرحمن الراجحي بخطف المركز الأول وبزمن 63.90 ثانية، وحل ثانياً الفارس خالد المبطي بزمن 64.31 ثانية، وجاء الفارس المصري مودة زيادة ثالثاً بزمن 64.90 ثانية.

وافتتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن البلادي بزمن 31.66 ثانية، وحل ثانياً الفارس فيصل أبا الخيل بزمن 34.25 ثانية، وجاءت الفارسة الهولندية مانون هيس ثالثاً بزمن 35.50 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس عبدالله شربتلي المركز الأول فيه وبزمن 34.32 ثانية، ثم الفارس المصري سعيد سعد ثانياً بزمن 36.11 ثانية، وحل الفارس البلغاري أبوستول تينيڤ ثالثاً بزمن 34.71 ثانية وبـ4 أخطاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيس" .. بطلة شوط الاتحاد الدولي للفروسية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
سبق

حققت الفارسة الهولندية مانون هيس المركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر)، ضمن بطولة "قفز السعودية"، التي انطلقت أمس (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

وتوج البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية الفرسان الثلاثة الفائزين، حيث حققت الفارسة الهولندية الأول في الشوط بزمن 52.39 ثانية، فيما ونال المركز الثاني الفارس الأردني هاني بشارات بزمن 53.91 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس المصري مودة زيادة بزمن 45.09 ثانية.

وفي الشوط المتوسط "الثالث" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس عبد الرحمن الراجحي بخطف المركز الأول وبزمن 63.90 ثانية، وحل ثانياً الفارس خالد المبطي بزمن 64.31 ثانية، وجاء الفارس المصري مودة زيادة ثالثاً بزمن 64.90 ثانية.

وافتتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن البلادي بزمن 31.66 ثانية، وحل ثانياً الفارس فيصل أبا الخيل بزمن 34.25 ثانية، وجاءت الفارسة الهولندية مانون هيس ثالثاً بزمن 35.50 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس عبدالله شربتلي المركز الأول فيه وبزمن 34.32 ثانية، ثم الفارس المصري سعيد سعد ثانياً بزمن 36.11 ثانية، وحل الفارس البلغاري أبوستول تينيڤ ثالثاً بزمن 34.71 ثانية وبـ4 أخطاء.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:07 PM

"هيس" .. بطلة شوط الاتحاد الدولي للفروسية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

في بطولة "قفز السعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الفارسة الهولندية مانون هيس المركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر)، ضمن بطولة "قفز السعودية"، التي انطلقت أمس (الخميس)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

وتوج البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية الفرسان الثلاثة الفائزين، حيث حققت الفارسة الهولندية الأول في الشوط بزمن 52.39 ثانية، فيما ونال المركز الثاني الفارس الأردني هاني بشارات بزمن 53.91 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس المصري مودة زيادة بزمن 45.09 ثانية.

وفي الشوط المتوسط "الثالث" لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس عبد الرحمن الراجحي بخطف المركز الأول وبزمن 63.90 ثانية، وحل ثانياً الفارس خالد المبطي بزمن 64.31 ثانية، وجاء الفارس المصري مودة زيادة ثالثاً بزمن 64.90 ثانية.

وافتتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن البلادي بزمن 31.66 ثانية، وحل ثانياً الفارس فيصل أبا الخيل بزمن 34.25 ثانية، وجاءت الفارسة الهولندية مانون هيس ثالثاً بزمن 35.50 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس عبدالله شربتلي المركز الأول فيه وبزمن 34.32 ثانية، ثم الفارس المصري سعيد سعد ثانياً بزمن 36.11 ثانية، وحل الفارس البلغاري أبوستول تينيڤ ثالثاً بزمن 34.71 ثانية وبـ4 أخطاء.

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