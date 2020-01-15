"الحصيني" يحذِّر: استعدوا لموجة البرد الخامسة.. والأيام القادمة أشد برودة من الماضية

قال إنها ستؤثر في جميع المناطق.. ويتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني عن موجة برد قطبية، تضرب الأجواء السعودية، تستمر أيامًا عدة، محذرًا أن الأيام القادمة قد تكون أشد برودة من الماضية، وداعيًا في هذا الصدد الجميع إلى أن يحتاطوا لأنفسهم وأبنائهم بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وفي التفاصيل، قال لقناة العربية تعليقًا على تدني درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط السعودية: "من المتوقع -إن شاء الله- موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم". لافتًا إلى أن هذه الموجه التي من المتوقع أن تستمر أيامًا عدة ذات منشأ قطبي.

وأضاف: "يوم غد (الأربعاء) يُتوقَّع أن يكون أول نجوم الشبط التي تأخذنا في موجة برد متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من الأيام السابقة".

وأردف: "من المعلوم أن الشبط مظنة البرد، خاصة إذا كانت مهب الرياح مقبلة من القطب الشمالي أو منطقة سيبيريا في روسيا؛ فهذه عادة تسجل درجات متدنية؛ ولذلك احتاطوا لأنفسكم بالنسبة لمعظم مناطق السعودية".

وتوقع أن تؤثر الموجة في جميع مناطق السعودية، وأن يتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب، وهي من الموجات شبه القوية. وربما نشاهد في الأيام المقبلة موجات برد مشابهة لها، أو أكثر، ولا يستغرب ذلك؛ فنحن لا نزال نعيش في منتصف فصل الشتاء، وليس في منتصف البرد.

وأشار إلى أن البرد والشتاء يختلفان؛ فما زال يتبقى الشبط والعقرب الأولى والثانية؛ وبالتالي احتاطوا لأنفسكم. سائلاً الله السلامة للجميع.