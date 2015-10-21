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المشروع يمثل انطلاقة "دار الأركان" في السوق القطرية المتنامية

"دار الأركان" تتعاون مع "قطيفان للمشاريع" لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية

وقّعت "دار الأركان" الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع "قطيفان للمشاريع" الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة من قِبَل "كتارا للضيافة"؛ وذلك لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية. ويمثل المشروع الانطلاقة الأولى لشركة "دار الأركان" في قطر؛ بهدف دفع عجلة تطوير سوق العقارات الفاخرة ودعم نمو القطاع في البلاد.

وبموجب هذه الشراكة، ستطور "دار الأركان" مشروعًا فخمًا في جزيرة قطيفان الشمالية، يضم وحدات سكنية فاخرة ذات إطلالات رائعة على البحر مباشرة تجسد الجاذبية المعروفة لنمط العيش على الواجهة البحرية والمقترن بالمرافق العصرية. كما سيتيح المشروع لقاطنيه إمكانية الوصول إلى منافذ التجزئة المتخصصة في الطابق الأرضي. وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يفوق إجمالي مبيعاته مليار ريال قطري.

وبهذه المناسبة قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان العقارية: "نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من سوق العقارات المزدهرة في الدوحة. وفيما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم العام المقبل، نعتقد أن هذا الحدث العالمي سيؤثر إيجابًا على السوق، وسيرسخ مكانة البلاد كسوق مرغوبة وجذابة لكل من السكان المحليين والمستثمرين الدوليين. ويعتبر مشروعنا في جزيرة قطيفان فريدًا من نوعه، ويرتكز على التطلعات الاستراتيجية لـ(دار الأركان) والمتمثلة برفع سوية العروض المتاحة، وكذلك جودة قطاع العقارات في المنطقة كلها".

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لشركة "قطيفان للمشاريع": "يسعدنا التعاون مع (دار الأركان) في هذا المشروع الفريد من نوعه.. ويتم حاليًا تطوير جزيرة قطيفان الشمالية؛ بهدف تحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية جذابة ومرغوبة توفر العديد من العروض والفرص الاستثمارية المميزة التي ستخدم بدورها قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة والضيافة والترفيه، وكذلك التطوير العقاري والتجاري، والتي سترسخ مكانة قطر على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. ونحن بدورنا في قطيفان للمشاريع نسعد بالعمل معهم كيد واحدة، ونفخر بانتمائنا جميعًا كمواطنين ومقيمين نعمل تحت مظلة النهضة والتنمية التي تشهدها قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة وتعمل على تحقيق رؤية قطر 2030".

وتُرَسّخ جزيرة قطيفان الشمالية مكانتها كأول وجهة ترفيهية يتمتع بواجهة بحرية مميزة، ويجسد أسلوب حياة عصريًّا وجديدًا. وستضم هذه الجزيرة المميزة -المستوحاة من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة- حديقة ألعاب مائية ممتعة، وباقة من الفنادق الفاخرة، ومرافق لا مثيل لها، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة؛ فضلًا عن مرافق عالمية المستوى تجعل من الجزيرة مجتمعًا حيويًّا وجذابًا.

كما ترمز الجزيرة للرؤية، والطموح المستقبلي، والتطلع نحو التطور إلى معلم راسخ ومعروف دوليًّا ووجهة أيقونية مستقبلية في قطر.

حول دار الأركان:

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عامًا مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقرًّا لها، وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجلًّا حافلًا يتضمن تطوير وتسليم 15.000 وحدة سكنية وما يناهز 500.000 متر مربع من المساحات التجارية. وهي تعكف حاليًا على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالميًّا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com.

للمزيد من المعلومات:

أصداء بي سي دبليو

محمد المسقطي | إيمان أحمد

mohammed.almaskati@bcw-global.com

iman.ahmed@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com

www.arabyouthsurvey.com

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المشروع يمثل انطلاقة "دار الأركان" في السوق القطرية المتنامية
سبق

وقّعت "دار الأركان" الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع "قطيفان للمشاريع" الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة من قِبَل "كتارا للضيافة"؛ وذلك لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية. ويمثل المشروع الانطلاقة الأولى لشركة "دار الأركان" في قطر؛ بهدف دفع عجلة تطوير سوق العقارات الفاخرة ودعم نمو القطاع في البلاد.

وبموجب هذه الشراكة، ستطور "دار الأركان" مشروعًا فخمًا في جزيرة قطيفان الشمالية، يضم وحدات سكنية فاخرة ذات إطلالات رائعة على البحر مباشرة تجسد الجاذبية المعروفة لنمط العيش على الواجهة البحرية والمقترن بالمرافق العصرية. كما سيتيح المشروع لقاطنيه إمكانية الوصول إلى منافذ التجزئة المتخصصة في الطابق الأرضي. وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يفوق إجمالي مبيعاته مليار ريال قطري.

وبهذه المناسبة قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان العقارية: "نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من سوق العقارات المزدهرة في الدوحة. وفيما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم العام المقبل، نعتقد أن هذا الحدث العالمي سيؤثر إيجابًا على السوق، وسيرسخ مكانة البلاد كسوق مرغوبة وجذابة لكل من السكان المحليين والمستثمرين الدوليين. ويعتبر مشروعنا في جزيرة قطيفان فريدًا من نوعه، ويرتكز على التطلعات الاستراتيجية لـ(دار الأركان) والمتمثلة برفع سوية العروض المتاحة، وكذلك جودة قطاع العقارات في المنطقة كلها".

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لشركة "قطيفان للمشاريع": "يسعدنا التعاون مع (دار الأركان) في هذا المشروع الفريد من نوعه.. ويتم حاليًا تطوير جزيرة قطيفان الشمالية؛ بهدف تحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية جذابة ومرغوبة توفر العديد من العروض والفرص الاستثمارية المميزة التي ستخدم بدورها قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة والضيافة والترفيه، وكذلك التطوير العقاري والتجاري، والتي سترسخ مكانة قطر على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. ونحن بدورنا في قطيفان للمشاريع نسعد بالعمل معهم كيد واحدة، ونفخر بانتمائنا جميعًا كمواطنين ومقيمين نعمل تحت مظلة النهضة والتنمية التي تشهدها قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة وتعمل على تحقيق رؤية قطر 2030".

وتُرَسّخ جزيرة قطيفان الشمالية مكانتها كأول وجهة ترفيهية يتمتع بواجهة بحرية مميزة، ويجسد أسلوب حياة عصريًّا وجديدًا. وستضم هذه الجزيرة المميزة -المستوحاة من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة- حديقة ألعاب مائية ممتعة، وباقة من الفنادق الفاخرة، ومرافق لا مثيل لها، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة؛ فضلًا عن مرافق عالمية المستوى تجعل من الجزيرة مجتمعًا حيويًّا وجذابًا.

كما ترمز الجزيرة للرؤية، والطموح المستقبلي، والتطلع نحو التطور إلى معلم راسخ ومعروف دوليًّا ووجهة أيقونية مستقبلية في قطر.

حول دار الأركان:

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عامًا مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقرًّا لها، وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجلًّا حافلًا يتضمن تطوير وتسليم 15.000 وحدة سكنية وما يناهز 500.000 متر مربع من المساحات التجارية. وهي تعكف حاليًا على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالميًّا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com.

للمزيد من المعلومات:

أصداء بي سي دبليو

محمد المسقطي | إيمان أحمد

mohammed.almaskati@bcw-global.com

iman.ahmed@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com

www.arabyouthsurvey.com

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:41 PM

المشروع يمثل انطلاقة "دار الأركان" في السوق القطرية المتنامية

"دار الأركان" تتعاون مع "قطيفان للمشاريع" لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت "دار الأركان" الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع "قطيفان للمشاريع" الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة من قِبَل "كتارا للضيافة"؛ وذلك لتطوير مشروع فاخر في جزيرة قطيفان الشمالية. ويمثل المشروع الانطلاقة الأولى لشركة "دار الأركان" في قطر؛ بهدف دفع عجلة تطوير سوق العقارات الفاخرة ودعم نمو القطاع في البلاد.

وبموجب هذه الشراكة، ستطور "دار الأركان" مشروعًا فخمًا في جزيرة قطيفان الشمالية، يضم وحدات سكنية فاخرة ذات إطلالات رائعة على البحر مباشرة تجسد الجاذبية المعروفة لنمط العيش على الواجهة البحرية والمقترن بالمرافق العصرية. كما سيتيح المشروع لقاطنيه إمكانية الوصول إلى منافذ التجزئة المتخصصة في الطابق الأرضي. وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يفوق إجمالي مبيعاته مليار ريال قطري.

وبهذه المناسبة قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان العقارية: "نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من سوق العقارات المزدهرة في الدوحة. وفيما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم العام المقبل، نعتقد أن هذا الحدث العالمي سيؤثر إيجابًا على السوق، وسيرسخ مكانة البلاد كسوق مرغوبة وجذابة لكل من السكان المحليين والمستثمرين الدوليين. ويعتبر مشروعنا في جزيرة قطيفان فريدًا من نوعه، ويرتكز على التطلعات الاستراتيجية لـ(دار الأركان) والمتمثلة برفع سوية العروض المتاحة، وكذلك جودة قطاع العقارات في المنطقة كلها".

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لشركة "قطيفان للمشاريع": "يسعدنا التعاون مع (دار الأركان) في هذا المشروع الفريد من نوعه.. ويتم حاليًا تطوير جزيرة قطيفان الشمالية؛ بهدف تحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية جذابة ومرغوبة توفر العديد من العروض والفرص الاستثمارية المميزة التي ستخدم بدورها قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة والضيافة والترفيه، وكذلك التطوير العقاري والتجاري، والتي سترسخ مكانة قطر على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. ونحن بدورنا في قطيفان للمشاريع نسعد بالعمل معهم كيد واحدة، ونفخر بانتمائنا جميعًا كمواطنين ومقيمين نعمل تحت مظلة النهضة والتنمية التي تشهدها قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة وتعمل على تحقيق رؤية قطر 2030".

وتُرَسّخ جزيرة قطيفان الشمالية مكانتها كأول وجهة ترفيهية يتمتع بواجهة بحرية مميزة، ويجسد أسلوب حياة عصريًّا وجديدًا. وستضم هذه الجزيرة المميزة -المستوحاة من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة- حديقة ألعاب مائية ممتعة، وباقة من الفنادق الفاخرة، ومرافق لا مثيل لها، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة؛ فضلًا عن مرافق عالمية المستوى تجعل من الجزيرة مجتمعًا حيويًّا وجذابًا.

كما ترمز الجزيرة للرؤية، والطموح المستقبلي، والتطلع نحو التطور إلى معلم راسخ ومعروف دوليًّا ووجهة أيقونية مستقبلية في قطر.

حول دار الأركان:

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عامًا مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقرًّا لها، وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجلًّا حافلًا يتضمن تطوير وتسليم 15.000 وحدة سكنية وما يناهز 500.000 متر مربع من المساحات التجارية. وهي تعكف حاليًا على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالميًّا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com.

للمزيد من المعلومات:

أصداء بي سي دبليو

محمد المسقطي | إيمان أحمد

mohammed.almaskati@bcw-global.com

iman.ahmed@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com

www.arabyouthsurvey.com

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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