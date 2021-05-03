وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.

تونس تسجل 1004 إصابات جديدة و 47 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-03 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة. وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 11:11 PM

تونس تسجل 1004 إصابات جديدة و 47 وفاة بفيروس كورونا إجمالي عدد الإصابات يتجاوز 31 ألفًا.. ونحو 11 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.