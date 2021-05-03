تونس تسجل 1004 إصابات جديدة و 47 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.
سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.
سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.
سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، و 47 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 312747 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10915.