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"أمازون" تتيح تشغيل اجتماعات "زووم" على أجهزة التلفزيون

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية إتاحتها إمكانية تشغيل اجتماعات "زووم" المرئية، على أجهزة التلفزيون الخاصة بها "فاير تي في".

وأوضحت الشركة الأمريكية -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- أن كل ما يحتاجه المستخدم هو تحميل تطبيق "فاير تي في أومني سيرس"، لتشغيل اجتماعات الفيديو عبر التلفاز.

لكن الشركة أوضحت أن هذه التقنية متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ووعدت بأن يتم توسعتها إلى باقي دول العالم، التي سيصل لها تلفازها الجديد "فاير تي في".

ويحتاج أي مستخدم لتشغيل "زووم" على تلفازه، كاميرا ويب متوافقة مع التلفاز، وتوصيلها عبر منفذ "يو إس بي"، وتوصي أمازون بأن تكون الكاميرا بدقة 1080 بيكسل للتمتع برؤية جيدة، وتكون بمجال رؤية من 60 إلى 90 درجة.

ويمكن التحكم في إدارة الاجتماعات عبر أمازون من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز؛ لكن توصي أمازون بأن تجعل ميكروفون التلفاز مشغلًا خلال إدارة الاجتماع للتمتع بكل المزايا وأنت جالس على أريكة منزلك.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أمازون" تتيح تشغيل اجتماعات "زووم" على أجهزة التلفزيون
سبق

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية إتاحتها إمكانية تشغيل اجتماعات "زووم" المرئية، على أجهزة التلفزيون الخاصة بها "فاير تي في".

وأوضحت الشركة الأمريكية -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- أن كل ما يحتاجه المستخدم هو تحميل تطبيق "فاير تي في أومني سيرس"، لتشغيل اجتماعات الفيديو عبر التلفاز.

لكن الشركة أوضحت أن هذه التقنية متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ووعدت بأن يتم توسعتها إلى باقي دول العالم، التي سيصل لها تلفازها الجديد "فاير تي في".

ويحتاج أي مستخدم لتشغيل "زووم" على تلفازه، كاميرا ويب متوافقة مع التلفاز، وتوصيلها عبر منفذ "يو إس بي"، وتوصي أمازون بأن تكون الكاميرا بدقة 1080 بيكسل للتمتع برؤية جيدة، وتكون بمجال رؤية من 60 إلى 90 درجة.

ويمكن التحكم في إدارة الاجتماعات عبر أمازون من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز؛ لكن توصي أمازون بأن تجعل ميكروفون التلفاز مشغلًا خلال إدارة الاجتماع للتمتع بكل المزايا وأنت جالس على أريكة منزلك.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:42 AM

"أمازون" تتيح تشغيل اجتماعات "زووم" على أجهزة التلفزيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية إتاحتها إمكانية تشغيل اجتماعات "زووم" المرئية، على أجهزة التلفزيون الخاصة بها "فاير تي في".

وأوضحت الشركة الأمريكية -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- أن كل ما يحتاجه المستخدم هو تحميل تطبيق "فاير تي في أومني سيرس"، لتشغيل اجتماعات الفيديو عبر التلفاز.

لكن الشركة أوضحت أن هذه التقنية متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ووعدت بأن يتم توسعتها إلى باقي دول العالم، التي سيصل لها تلفازها الجديد "فاير تي في".

ويحتاج أي مستخدم لتشغيل "زووم" على تلفازه، كاميرا ويب متوافقة مع التلفاز، وتوصيلها عبر منفذ "يو إس بي"، وتوصي أمازون بأن تكون الكاميرا بدقة 1080 بيكسل للتمتع برؤية جيدة، وتكون بمجال رؤية من 60 إلى 90 درجة.

ويمكن التحكم في إدارة الاجتماعات عبر أمازون من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز؛ لكن توصي أمازون بأن تجعل ميكروفون التلفاز مشغلًا خلال إدارة الاجتماع للتمتع بكل المزايا وأنت جالس على أريكة منزلك.

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