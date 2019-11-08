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"الجبير" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

تباحث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول عدة قضايا

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، كلاً على حدة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقد التقى "الجبير" السيناتور عن ولاية أركنسا توم كوتون، والسيناتور عن ولاية ماين أنجوس كينغ، ورئيس لجنة الاستخبارات السيناتور عن ولاية شمال كارولاينا ريتشارد بور، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة حيالها، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، كلاً على حدة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقد التقى "الجبير" السيناتور عن ولاية أركنسا توم كوتون، والسيناتور عن ولاية ماين أنجوس كينغ، ورئيس لجنة الاستخبارات السيناتور عن ولاية شمال كارولاينا ريتشارد بور، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة حيالها، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
02:44 PM

"الجبير" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

تباحث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول عدة قضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، كلاً على حدة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقد التقى "الجبير" السيناتور عن ولاية أركنسا توم كوتون، والسيناتور عن ولاية ماين أنجوس كينغ، ورئيس لجنة الاستخبارات السيناتور عن ولاية شمال كارولاينا ريتشارد بور، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة حيالها، إضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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