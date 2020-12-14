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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا العامة

اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس متطلب أساسي

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ؛ وذلك خلال الفترة من 19/ 5/ 1442هـ وحتى تاريخ 11/ 6/ 1442هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومَن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة.

وعَدّ عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، متطلبًا أساسيًّا للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية؛ لافتًا إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية -غير جامعة الملك عبدالعزيز- الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًّا خلال الفترة المحددة.

يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل- الآيلتس- كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه، عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه- ماجستير)؛ مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول، عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR

جامعة الملك عبدالعزيز

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا العامة
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ؛ وذلك خلال الفترة من 19/ 5/ 1442هـ وحتى تاريخ 11/ 6/ 1442هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومَن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة.

وعَدّ عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، متطلبًا أساسيًّا للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية؛ لافتًا إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية -غير جامعة الملك عبدالعزيز- الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًّا خلال الفترة المحددة.

يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل- الآيلتس- كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه، عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه- ماجستير)؛ مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول، عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:14 AM

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا العامة

اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس متطلب أساسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ؛ وذلك خلال الفترة من 19/ 5/ 1442هـ وحتى تاريخ 11/ 6/ 1442هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومَن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة.

وعَدّ عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، متطلبًا أساسيًّا للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية؛ لافتًا إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية -غير جامعة الملك عبدالعزيز- الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًّا خلال الفترة المحددة.

يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل- الآيلتس- كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه، عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه- ماجستير)؛ مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول، عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR

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