النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الراصد" يعيد فتح ملف الشواجرة: الغرباء يصدرون صكوكًا.. وبيوتنا تُزال

الأهالي عبَّروا عن معاناتهم بسبب إزالة منازلهم لتنفيذ مخطط جديد من البلدية

محمد المواسي – جازان: فتح برنامج الراصد في حلقة الليلة الماضية النقاش مجددًا في قضية قرية الشواجرة قرب مدينة جازان، التي تعاني امتناع جهات معنية عن تنفيذ أوامر عليا سابقة بإصدار صكوك شرعية لهم على منازلهم والأحواش المعدة للسكن، وما تبع ذلك من أعمال إزالة وتوسعة للشوارع وفق مخطط جديد من البلدية، وليس هو المخطط القديم الذي لم يتطرق لتوسعة الشوارع داخل منازلهم بعد إزالته أو إزالة أجزاء منها.

وتفصيلاً، قال أهالي الشواجرة عبر مقاطع فيديو، عرضها البرنامج، إنهم يعانون بشكل كبير من إزالة منازلهم من أجل تنفيذ مخطط جديد من البلدية، يخالف المخططات السابقة، ويتعارض مع الأوامر والتوجيهات العليا القديمة. مؤكدين أن ما يحدث في قريتهم من أعمال إزالة وهدم كان قد تسبب بضرر لهم حتى بعدما اجتمعوا بأمين منطقة جازان الذي وعدهم بوقوف لجنة على القرية.

وأكد الأهالي عبر الحلقة ما كشفته مصادر "سبق" بأن هناك مخالفات وتحايلاً من قِبل إحدى اللجان التي وقَّعت على وجود مساجد ومنازل في موقع "شكال" القرية، ويعمل أحد المواطنين على استخراج ١٥ حجة استحكام في ذلك الموقع، وحتى في ظل حرمان سكان القرى من الصكوك والكهرباء تمكن مواطنون غرباء عن القرية من استخراج صكوك على مواقع دخلت عليهم عن طريق السماسرة.

وطالب سكان قرية الشواجرة الشرقية بمنطقة جازان عبر "سبق" الجهات المعنية بالمنطقة بالتوقف عن هدم وإزالة منازلهم وتهديد أحواشهم بعد عمليات إزالة تم تنفيذها خلال هذه الأيام، وذلك في واحدة من صور التجاوز التي يكشفها الأهالي الذين أكدوا لـ "سبق" أن التجاوز تمثل في أن الاتفاق السابق بينهم وبين المسؤولين هو عدم إزالة مساكنهم وأحواشهم، إضافة إلى ما جاء في محضر اطلعت عليه "سبق"، تمثل بالسماح لهم بإصدار حجج استحكام على بيوتهم إلا أنهم واجهوا معاناة طويلة، وأغلبيتهم لم يتمكنوا من إصدار الصكوك نظرًا لإقحام قريتهم ضمن مخطط الضاحية، وبعده جرى الاتفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "الراصد" يعيد فتح ملف الشواجرة: الغرباء يصدرون صكوكًا.. وبيوتنا تُزال
سبق

محمد المواسي – جازان: فتح برنامج الراصد في حلقة الليلة الماضية النقاش مجددًا في قضية قرية الشواجرة قرب مدينة جازان، التي تعاني امتناع جهات معنية عن تنفيذ أوامر عليا سابقة بإصدار صكوك شرعية لهم على منازلهم والأحواش المعدة للسكن، وما تبع ذلك من أعمال إزالة وتوسعة للشوارع وفق مخطط جديد من البلدية، وليس هو المخطط القديم الذي لم يتطرق لتوسعة الشوارع داخل منازلهم بعد إزالته أو إزالة أجزاء منها.

وتفصيلاً، قال أهالي الشواجرة عبر مقاطع فيديو، عرضها البرنامج، إنهم يعانون بشكل كبير من إزالة منازلهم من أجل تنفيذ مخطط جديد من البلدية، يخالف المخططات السابقة، ويتعارض مع الأوامر والتوجيهات العليا القديمة. مؤكدين أن ما يحدث في قريتهم من أعمال إزالة وهدم كان قد تسبب بضرر لهم حتى بعدما اجتمعوا بأمين منطقة جازان الذي وعدهم بوقوف لجنة على القرية.

وأكد الأهالي عبر الحلقة ما كشفته مصادر "سبق" بأن هناك مخالفات وتحايلاً من قِبل إحدى اللجان التي وقَّعت على وجود مساجد ومنازل في موقع "شكال" القرية، ويعمل أحد المواطنين على استخراج ١٥ حجة استحكام في ذلك الموقع، وحتى في ظل حرمان سكان القرى من الصكوك والكهرباء تمكن مواطنون غرباء عن القرية من استخراج صكوك على مواقع دخلت عليهم عن طريق السماسرة.

وطالب سكان قرية الشواجرة الشرقية بمنطقة جازان عبر "سبق" الجهات المعنية بالمنطقة بالتوقف عن هدم وإزالة منازلهم وتهديد أحواشهم بعد عمليات إزالة تم تنفيذها خلال هذه الأيام، وذلك في واحدة من صور التجاوز التي يكشفها الأهالي الذين أكدوا لـ "سبق" أن التجاوز تمثل في أن الاتفاق السابق بينهم وبين المسؤولين هو عدم إزالة مساكنهم وأحواشهم، إضافة إلى ما جاء في محضر اطلعت عليه "سبق"، تمثل بالسماح لهم بإصدار حجج استحكام على بيوتهم إلا أنهم واجهوا معاناة طويلة، وأغلبيتهم لم يتمكنوا من إصدار الصكوك نظرًا لإقحام قريتهم ضمن مخطط الضاحية، وبعده جرى الاتفاق.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:57 PM

شاهد.. "الراصد" يعيد فتح ملف الشواجرة: الغرباء يصدرون صكوكًا.. وبيوتنا تُزال

الأهالي عبَّروا عن معاناتهم بسبب إزالة منازلهم لتنفيذ مخطط جديد من البلدية

A A A
محمد المواسي - جازان
3
3,803

محمد المواسي – جازان: فتح برنامج الراصد في حلقة الليلة الماضية النقاش مجددًا في قضية قرية الشواجرة قرب مدينة جازان، التي تعاني امتناع جهات معنية عن تنفيذ أوامر عليا سابقة بإصدار صكوك شرعية لهم على منازلهم والأحواش المعدة للسكن، وما تبع ذلك من أعمال إزالة وتوسعة للشوارع وفق مخطط جديد من البلدية، وليس هو المخطط القديم الذي لم يتطرق لتوسعة الشوارع داخل منازلهم بعد إزالته أو إزالة أجزاء منها.

وتفصيلاً، قال أهالي الشواجرة عبر مقاطع فيديو، عرضها البرنامج، إنهم يعانون بشكل كبير من إزالة منازلهم من أجل تنفيذ مخطط جديد من البلدية، يخالف المخططات السابقة، ويتعارض مع الأوامر والتوجيهات العليا القديمة. مؤكدين أن ما يحدث في قريتهم من أعمال إزالة وهدم كان قد تسبب بضرر لهم حتى بعدما اجتمعوا بأمين منطقة جازان الذي وعدهم بوقوف لجنة على القرية.

وأكد الأهالي عبر الحلقة ما كشفته مصادر "سبق" بأن هناك مخالفات وتحايلاً من قِبل إحدى اللجان التي وقَّعت على وجود مساجد ومنازل في موقع "شكال" القرية، ويعمل أحد المواطنين على استخراج ١٥ حجة استحكام في ذلك الموقع، وحتى في ظل حرمان سكان القرى من الصكوك والكهرباء تمكن مواطنون غرباء عن القرية من استخراج صكوك على مواقع دخلت عليهم عن طريق السماسرة.

وطالب سكان قرية الشواجرة الشرقية بمنطقة جازان عبر "سبق" الجهات المعنية بالمنطقة بالتوقف عن هدم وإزالة منازلهم وتهديد أحواشهم بعد عمليات إزالة تم تنفيذها خلال هذه الأيام، وذلك في واحدة من صور التجاوز التي يكشفها الأهالي الذين أكدوا لـ "سبق" أن التجاوز تمثل في أن الاتفاق السابق بينهم وبين المسؤولين هو عدم إزالة مساكنهم وأحواشهم، إضافة إلى ما جاء في محضر اطلعت عليه "سبق"، تمثل بالسماح لهم بإصدار حجج استحكام على بيوتهم إلا أنهم واجهوا معاناة طويلة، وأغلبيتهم لم يتمكنوا من إصدار الصكوك نظرًا لإقحام قريتهم ضمن مخطط الضاحية، وبعده جرى الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,200
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,174
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,088

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة