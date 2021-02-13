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أمريكا تطرح لقاحات "كورونا" في الصيدليات.. وبدء تطعيم المواطنين

توزيع مليون جرعة على 6.500 منفذ

بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن نحو 6.500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، بدأت تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.

وشوهدت على أطراف العاصمة واشنطن، مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا

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أمريكا تطرح لقاحات "كورونا" في الصيدليات.. وبدء تطعيم المواطنين
سبق

بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن نحو 6.500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، بدأت تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.

وشوهدت على أطراف العاصمة واشنطن، مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
08:55 PM

أمريكا تطرح لقاحات "كورونا" في الصيدليات.. وبدء تطعيم المواطنين

توزيع مليون جرعة على 6.500 منفذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن نحو 6.500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، بدأت تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.

وشوهدت على أطراف العاصمة واشنطن، مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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