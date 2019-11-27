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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الكويت

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأربعاء، في أولى مباريات الأخضر في دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو "الأخضر"، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير. قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية.

المنتخب السعودي مواجهة منتخب الكويت كأس الخليج العربي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الكويت
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأربعاء، في أولى مباريات الأخضر في دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو "الأخضر"، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير. قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
12:51 PM

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأربعاء، في أولى مباريات الأخضر في دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو "الأخضر"، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير. قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية.

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