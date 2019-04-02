وزير الثقافة يعين "عبدالرب إدريس" رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى

"السماعيل" يترأّس الفرقة الوطنية للمسرح

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارَين تضمّنا تعيين الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبدالعزيز السماعيل رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.

ويعدّ إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعدّدة تؤهّله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلّقة بهذا المجال.

بدوره، يمتلك عبدالعزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني؛ حيث سبق له أنْ شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي، أثمرت عن اختياره رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيكون المقرّ الرئيس لفرقتَي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها يوم الأربعاء 27 مارس 2019م.