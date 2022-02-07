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"المياه الوطنية": المقطع المتداول مياه زراعية بموقع مجاور وتم الإصلاح مباشرة

دعت إلى الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة ورفـع الضرر البيئي بالبلاغات

نفت شركة المياه الوطنية ما تضمنه مقطع متداول عن وجود تسرُّب مياه من أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لشـركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة إن تسرُّب المياه كان من موقع مجاور للشركة وتمّت معاينة الموقع المشـار إليه من قِبل الفرق الفنيـة، وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة لها، بل هي مياه ري زراعية ناتجة عن خلل في شبكة الـري التابعة لمالـك المركز وتـمّ الإصلاح مباشرة.

ودعت الشـركة، الجميع، إلى المشاركة في الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة، ورفـع الضرر البيئي؛ من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشـرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمُّع للميـاه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه، بالاتصال على الرقم المجاني (931).

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية": المقطع المتداول مياه زراعية بموقع مجاور وتم الإصلاح مباشرة
سبق

نفت شركة المياه الوطنية ما تضمنه مقطع متداول عن وجود تسرُّب مياه من أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لشـركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة إن تسرُّب المياه كان من موقع مجاور للشركة وتمّت معاينة الموقع المشـار إليه من قِبل الفرق الفنيـة، وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة لها، بل هي مياه ري زراعية ناتجة عن خلل في شبكة الـري التابعة لمالـك المركز وتـمّ الإصلاح مباشرة.

ودعت الشـركة، الجميع، إلى المشاركة في الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة، ورفـع الضرر البيئي؛ من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشـرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمُّع للميـاه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه، بالاتصال على الرقم المجاني (931).

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:03 AM

"المياه الوطنية": المقطع المتداول مياه زراعية بموقع مجاور وتم الإصلاح مباشرة

دعت إلى الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة ورفـع الضرر البيئي بالبلاغات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
2,534

نفت شركة المياه الوطنية ما تضمنه مقطع متداول عن وجود تسرُّب مياه من أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لشـركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة إن تسرُّب المياه كان من موقع مجاور للشركة وتمّت معاينة الموقع المشـار إليه من قِبل الفرق الفنيـة، وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة لها، بل هي مياه ري زراعية ناتجة عن خلل في شبكة الـري التابعة لمالـك المركز وتـمّ الإصلاح مباشرة.

ودعت الشـركة، الجميع، إلى المشاركة في الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة، ورفـع الضرر البيئي؛ من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشـرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمُّع للميـاه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه، بالاتصال على الرقم المجاني (931).

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