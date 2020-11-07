النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

سجلت 20396 حالة آخر 24 ساعة لتصل لإجمالي مليون و753836 مصاباً

لليوم الثاني على التوالي تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في روسيا عتبة الـ 20 ألفاً، بعدما سجلت اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة العامة إلى مليون و753836 حالة.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد وصل إلى 30251 بعد وفاة 364 شخصاً خلال اليوم الماضي مقابل 378 في اليوم السابق.

ووفقا لروسيا اليوم، تماثل 16803 مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312927، مع بقاء 410658 حالة نشطة.

وسجّلت العاصمة موسكو 5829 إصابة جديدة انخفاضاً عن 6253 أمس الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات من 69 أمس، إلى 75 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 462518 إصابة و7215 وفاة.

وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 336659 شخصاً بزيادة 3675 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً
سبق

لليوم الثاني على التوالي تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في روسيا عتبة الـ 20 ألفاً، بعدما سجلت اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة العامة إلى مليون و753836 حالة.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد وصل إلى 30251 بعد وفاة 364 شخصاً خلال اليوم الماضي مقابل 378 في اليوم السابق.

ووفقا لروسيا اليوم، تماثل 16803 مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312927، مع بقاء 410658 حالة نشطة.

وسجّلت العاصمة موسكو 5829 إصابة جديدة انخفاضاً عن 6253 أمس الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات من 69 أمس، إلى 75 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 462518 إصابة و7215 وفاة.

وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 336659 شخصاً بزيادة 3675 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
11:57 AM

لليوم الثاني.. حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية بروسيا تتجاوز 20 ألفاً

سجلت 20396 حالة آخر 24 ساعة لتصل لإجمالي مليون و753836 مصاباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
190

لليوم الثاني على التوالي تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في روسيا عتبة الـ 20 ألفاً، بعدما سجلت اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة العامة إلى مليون و753836 حالة.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 في البلاد وصل إلى 30251 بعد وفاة 364 شخصاً خلال اليوم الماضي مقابل 378 في اليوم السابق.

ووفقا لروسيا اليوم، تماثل 16803 مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و312927، مع بقاء 410658 حالة نشطة.

وسجّلت العاصمة موسكو 5829 إصابة جديدة انخفاضاً عن 6253 أمس الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات من 69 أمس، إلى 75 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 462518 إصابة و7215 وفاة.

وبلغ إجمالي المتعافين في المدينة 336659 شخصاً بزيادة 3675 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,589
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,071

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة