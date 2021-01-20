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أسعار النفط تصعد متأثرة بأنباء التحفيز الأمريكي قبيل تنصيب "بايدن"

صعدت مؤشرات أسهم "وول ستريت" بعد تقارير متفائلة من بنوك كبرى

صعدت أسعار النفط وسوق الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متأثرة بتفاؤل التحفيز الحكومي الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي، حسب روسيا اليوم.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام "القياس" الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.

وصعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة "وول ستريت" بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات الخزانة الأمريكية قبل تنصيب بايدن اليوم الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بشأن الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمائة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تصعد متأثرة بأنباء التحفيز الأمريكي قبيل تنصيب "بايدن"
سبق

صعدت أسعار النفط وسوق الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متأثرة بتفاؤل التحفيز الحكومي الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي، حسب روسيا اليوم.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام "القياس" الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.

وصعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة "وول ستريت" بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات الخزانة الأمريكية قبل تنصيب بايدن اليوم الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بشأن الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمائة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:31 AM

أسعار النفط تصعد متأثرة بأنباء التحفيز الأمريكي قبيل تنصيب "بايدن"

صعدت مؤشرات أسهم "وول ستريت" بعد تقارير متفائلة من بنوك كبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت أسعار النفط وسوق الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متأثرة بتفاؤل التحفيز الحكومي الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي، حسب روسيا اليوم.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام "القياس" الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 52.98 دولار للبرميل.

وصعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة "وول ستريت" بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات الخزانة الأمريكية قبل تنصيب بايدن اليوم الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بشأن الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج مصافي التكرير زاد ثلاثة بالمائة إلى مستوى قياسي مرتفع في 2020.

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