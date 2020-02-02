"الفضلي": أدهشني حماس مزارعي البن بجازان.. وسعدت بتدشين أول مزرعة نموذجية

تعهد بأن تعمل وزارته خلال الفترة المقبلة على تطوير زراعته بما يحقق تنمية ريفية مستدامة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن وزارته ستعمل على تطوير زراعة البن في جازان بما يحقق تنمية ريفية زراعية مستدامة.

وقال الوزير الفضلي: "التقيت اليوم بمزارعي البن في مهرجان البن السابع بمحافظة الداير في جازان، وأسعدني التنافس في تحسين محصول البن، وحماس المزارعين لهذه الثمرة الواعدة، واعتزازهم بعراقتها".

وتعهد الوزير الفضلي بأن تعمل وزارته خلال الفترة المقبلة على تطوير زراعة البن بما يحقق تنمية ريفية زراعية مستدامة.

يُذكر أن وزير البيئة دشن اليوم أول مزرعة بُن نموذجية بكوادر وطنية وخبرات دولية ضمن عقد الوزارة مع الصندوق الزراعي الدولي (إيفاد).

وقال بهذه المناسبة: "سعدت اليوم بتدشين أول مزرعة بُن نموذجية بكوادر وطنية وخبرات دولية ضمن عقد الوزارة مع الصندوق الزراعي الدولي (إيفاد)، إلى جانب استمرار الأعمال في تأهيل ١٥٨ مزرعة بُن، بمساحة ٨٩٩١٧٦ م٢ ونحو ١٦٦٤ مدرجًا زراعيًا، ضمن مبادرة الوزارة في تأهيل المدرجات الزراعية".

وبيّن أنه يعمل في برنامج الصندوق الزراعي الدولي (إيفاد) في جازان، شبابٌ وشابات سعوديون بمؤهلات علمية وعملية عالية، حصلوا عليها من دول مختلفة حول العالم، نفخر جميعًا بهم، وننتظر منهم الكثير لدعم مجتمعهم وبيئتهم.