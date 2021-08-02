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بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو

الحوادث بأنواعها سجلت 2081 حالة تجاوبت معها الفِرَق بكل كفاءة ومهنية

تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر يوليو الماضي، (7722) بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها الفِرَق بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الحالات المرضية المختلفة أعلى نسبة بلاغات (5641) بلاغًا؛ فيما سجلت الحوادث بأنواعها (2081) بلاغًا.

وتتلقى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية، الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.

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بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو
سبق

تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر يوليو الماضي، (7722) بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها الفِرَق بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الحالات المرضية المختلفة أعلى نسبة بلاغات (5641) بلاغًا؛ فيما سجلت الحوادث بأنواعها (2081) بلاغًا.

وتتلقى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية، الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
01:02 PM

بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو

الحوادث بأنواعها سجلت 2081 حالة تجاوبت معها الفِرَق بكل كفاءة ومهنية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر يوليو الماضي، (7722) بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها الفِرَق بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الحالات المرضية المختلفة أعلى نسبة بلاغات (5641) بلاغًا؛ فيما سجلت الحوادث بأنواعها (2081) بلاغًا.

وتتلقى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية، الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.

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