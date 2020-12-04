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تحت قيادة "المحمدي".. أخضر 19 يواصل تحضيراته لكأس آسيا

تركزت التدريبات على الاستحواذ والتحول الدفاعي

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت قيادة "المحمدي".. أخضر 19 يواصل تحضيراته لكأس آسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
08:04 PM

تحت قيادة "المحمدي".. أخضر 19 يواصل تحضيراته لكأس آسيا

تركزت التدريبات على الاستحواذ والتحول الدفاعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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