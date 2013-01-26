النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود

سيُصلى عليها اليوم الثلاثاء

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:25 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود

سيُصلى عليها اليوم الثلاثاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,877

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة